Aaj ka Rashifal 17 August 2026: आज नाग पंचमी पर कैसा बीतेगा सभी 12 राशियों का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का दैनिक राशिफल

Aaj ka Rashifal 17 August 2026: आज नाग पंचमी का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दिन कई राशियों के लिए आत्मचिंतन, रिश्तों में सामंजस्य और महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा के गोचर का प्रभाव अलग-अलग राशियों पर अलग ढंग से देखने को मिलेगा, जिससे करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में परिवर्तन की स्थितियां बन सकती हैं. आइए जानते हैं नाग पंचमी के दिन मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल, शुभ रंग और विशेष उपाय.

1. मेष राशि

आज का दिन आपके लिए सूक्ष्म सोच और व्यवहारिक निर्णयों का मिश्रण लेकर आएगा. कार्यस्थल पर किसी अधूरे काम को पूरा करने का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यही दबाव आपको बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा, अन्यथा छोटी गलतफहमियां बड़ा रूप ले सकती हैं. मानसिक रूप से असमंजस की स्थिति बन सकती है, इसलिए किसी भी बड़े निर्णय को टालना ही बेहतर रहेगा. धन से जुड़े मामलों में आज सावधानी जरूरी है. अनावश्यक खर्च या किसी के कहने पर निवेश करने से बचें. स्वास्थ्य के लिहाज से पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान-पान में लापरवाही न करें.

उपाय: सुबह हरे मूंग का दान करें और मन में शांति का संकल्प लें. शाम को दीपक में दो लौंग डालकर जलाएं और सकारात्मक ऊर्जा का ध्यान करें.

शुभ रंग: हल्का हरा.

2. वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. किसी नए विचार या योजना पर काम करने का मन बनेगा, जिससे आपको संतुष्टि भी मिलेगी. कार्यक्षेत्र में छोटी गलतियों को लेकर वरिष्ठों की नजर आप पर रह सकती है, इसलिए हर काम को ध्यानपूर्वक करें. भावनात्मक रूप से दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. आप किसी बात को दिल पर ज्यादा ले सकते हैं. स्वास्थ्य की बात करें तो गले या सर्दी से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए ठंडी चीजों से परहेज करें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन कोई रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

उपाय: सुबह सफेद फूल भगवान को अर्पित करें और मनोकामना व्यक्त करें. किसी जरूरतमंद महिला को मिठाई या शक्कर दान करें.

शुभ रंग: क्रीम सफेद

3. मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए मानसिक चंचलता और व्यावहारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता सराही जा सकती है. किसी पुराने संबंध या अधूरे संवाद को लेकर मन में हलचल उत्पन्न हो सकती है. धन के मामले में सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है. अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है. सेहत की दृष्टि से आज मानसिक थकावट या अनिद्रा की समस्या महसूस हो सकती है. आज आपके अंदर सीखने और समझने की क्षमता मजबूत रहेगी. यदि आप अपने विचारों को सही दिशा में लगाएं, तो कुछ नया ज्ञान या कौशल हासिल कर सकते हैं.

उपाय: सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और शांति की प्रार्थना करें. किसी विद्यार्थी को पेन या कॉपी दान करें.

शुभ रंग: हरा.

4. कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव और व्यावहारिक निर्णयों के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी के साथ तालमेल बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. किसी पुराने मित्र या परिवार के सदस्य से बातचीत आपके मन को हल्का कर सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन किसी पुराने लेन-देन को लेकर हल्की चिंता रह सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज पेट या छाती से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है. अधिक मसालेदार या भारी भोजन से बचें. आज का दिन आपको सिखाएगा कि हर परिस्थिति को दिल से नहीं, बल्कि समझदारी से देखना कितना जरूरी है.

उपाय: चंद्रमा को रात में जल अर्पित करें और अपनी चिंताओं को मन से दूर करने का प्रयास करें.

शुभ रंग: सफेद.

5. सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और संतुलन की परीक्षा लेने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, जिसे आप गंभीरता से निभाने का प्रयास करेंगे. इस समय आपको अपने शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करना होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की कठोरता संबंधों में दूरी बढ़ा सकती है. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी साझेदारी या समझौते में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको कमर या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए अधिक शारीरिक परिश्रम से बचना उचित रहेगा. हर स्थिति को नियंत्रित करना संभव नहीं होता.

उपाय: सुबह तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं का दान करें.

शुभ रंग: सुनहरा.

6. कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए आत्मचिंतन और निर्णय क्षमता को मजबूत करने का संकेत दे रहा है. हर कार्य में सटीकता और स्पष्टता लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी कारण आप छोटी-छोटी बातों में उलझ सकते हैं. इस समय आप अपने खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे. किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसके उपयोग और आवश्यकता पर विचार करना बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे. धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको त्वचा या एलर्जी से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है, इसलिए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें.

उपाय: हरे फल या सब्जी का दान करें और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करें. सुबह तुलसी के पास दीपक जलाएं और सकारात्मक सोच का संकल्प लें. किसी बुजुर्ग की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें.

शुभ रंग: हरा.

7. तुला राशि

आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाने की कला को और निखारने वाला रहेगा. कार्यस्थल पर आज आपको अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अच्छा अवसर मिल सकता है. किसी भी प्रकार के विवाद में तटस्थ रहना आपके लिए बेहतर रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में आज आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा. आप अनजाने में किसी की भावनाओं को आहत कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन दिखावे के चक्कर में खर्च बढ़ सकता है, जिसे नियंत्रित करना आवश्यक है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको सिरदर्द या आंखों में तनाव महसूस हो सकता है. अधिक समय मोबाइल या स्क्रीन पर बिताने से बचें. दिन के अंत में कुछ समय खुद के लिए निकालना मानसिक शांति प्रदान करेगा. बाहरी संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ आंतरिक संतुलन भी उतना ही जरूरी है.

उपाय: सुबह सफेद चंदन का तिलक लगाएं और शांत मन से दिन की शुरुआत करें. किसी जरूरतमंद को दही या मिश्री दान करें.

शुभ रंग: गुलाबी.

8. वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए आत्ममंथन और आंतरिक ऊर्जा को समझने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने काम को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. कोई छोटी सी चूक आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है. आर्थिक मामलों में आज कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें. किसी भी प्रकार के निवेश या उधार से जुड़े निर्णय को टालना ही बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको थकान, कमजोरी या नींद की कमी महसूस हो सकती है. अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें और पर्याप्त विश्राम लें. इस समय सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी होगा. अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना आपके लिए राहतदायक रहेगा.

उपाय: सुबह काले तिल जल में प्रवाहित करें और मन की शांति की कामना करें.

शुभ रंग: गहरा लाल.

9. धनु राशि

आज का दिन आपके लिए लक्ष्य और दिशा के बीच संतुलन साधने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आज आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी. किसी पुराने संपर्क या मित्र के माध्यम से आपको नई जानकारी या अवसर मिल सकता है. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है, जिससे आपकी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको जांघों या पैरों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए अधिक चलने या खड़े रहने से बचना उचित रहेगा. भावनात्मक रूप से दिन मिश्रित रहेगा. आप अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करना चाहेंगे.

उपाय: सुबह पीले फूल भगवान को अर्पित करें और सकारात्मक सोच रखें. किसी जरूरतमंद को चने की दाल दान करें.

शुभ रंग: पीला.

10. मकर राशि

आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और भावनात्मक संतुलन के बीच तालमेल बैठाने का संकेत दे रहा है. किसी सहकर्मी या करीबी व्यक्ति से सहयोग मिलने की संभावना है, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा. लेकिन इस समय किसी भी प्रकार की भावनात्मक निर्भरता से बचना जरूरी होगा, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी न होने पर निराशा हो सकती है. आर्थिक मामलों में आज आपको सावधानी बरतनी होगी. कोई पुराना लेन-देन या कर्ज से जुड़ा विषय फिर से सामने आ सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको घुटनों या जोड़ों में हल्की परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक होगा. किसी पुरानी बात को लेकर मन में विचार आ सकते हैं, जिससे आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं. इस समय खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

उपाय: किसी बुजुर्ग की सहायता करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें. शाम को शनि मंदिर में दीपक जलाएं या घर में शांत वातावरण बनाएं.

शुभ रंग: नीला.

11. कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए विचारों की स्पष्टता और व्यवहारिक फैसलों के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आप असमंजस में पड़ सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी करने से बचना ही समझदारी होगी. किसी दूर स्थान से जुड़ी सूचना या संपर्क आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है. हालांकि, हर नई संभावना को तुरंत स्वीकार करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ छिपी शर्तें भी हो सकती हैं. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. किसी अनियोजित खर्च के कारण आपकी बचत प्रभावित हो सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको पैरों में थकान या रक्त संचार से जुड़ी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए अधिक देर तक एक ही स्थिति में बैठने या खड़े रहने से बचें.

उपाय: सुबह नीले फूल भगवान को अर्पित करें और शांति की प्रार्थना करें. शाम को खुले आसमान के नीचे कुछ समय ध्यान करें.

शुभ रंग: आसमानी नीला.

12. मीन राशि

आज का दिन आपके लिए संबंधों और आत्मचिंतन के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत में स्पष्टता लाना आवश्यक होगा, क्योंकि अनकहे शब्द गलतफहमी पैदा कर सकते हैं. यदि आप अपनी बात को शांत और संतुलित तरीके से रखेंगे, तो स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है. आर्थिक मामलों में आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है. किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश या उधार से जुड़ा निर्णय टालना ही बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको नींद की कमी या मानसिक थकावट महसूस हो सकती है. अपने मन को स्थिर रखने के लिए सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होना लाभदायक रहेगा. भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें. किसी पर अत्यधिक निर्भरता से बचें.

उपाय: सुबह भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और मन में स्थिरता का संकल्प लें. किसी गरीब व्यक्ति को चावल या भोजन दान करें.

शुभ रंग: हल्का पीला.