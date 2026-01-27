विज्ञापन
यात्री ने दिखाया फर्स्ट AC कोच का रिस्की दरवाजा, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आया RCF

First AC coach viral video: फर्स्ट AC कोच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हुआ कि लोगों की नींद उड़ गई, लेकिन जैसे ही मामला सामने आया, रेलवे ने बिना देर किए तुरंत एक्शन लिया.

यात्री ने दिखाया फर्स्ट AC कोच का रिस्की दरवाजा, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आया RCF
Railway Coach Design: सोशल मीडिया पर इन दिनों फर्स्ट AC कोच का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही यात्री केबिन का दरवाजा खोलता है, सामने की ओर सीधा बाहर जाने वाला गेट नजर आता है. यह नजारा देखकर कई लोग हैरान रह गए. लोगों को लगा कि जरा सी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती है. यही वजह है कि यह वीडियो देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया.

ट्रैवल व्लॉगर का वीडियो और लोगों की चिंता (Travel Vlogger Raises Safety Question)

यह वीडियो ट्रैवल व्लॉगर दीपक वेदी ने शूट किया था, जिसे उन्होंने X पर शेयर किया. क्लिप में दीपक बताते हैं कि अगर कोई यात्री नींद में हो या संतुलन बिगड़ जाए, तो वह सीधे बाहर गिर सकता है. रात के सफर में दिशा का अंदाजा न लग पाना यात्रियों के लिए खतरा बन सकता है. यही बात लोगों को सोचने पर मजबूर कर गई.

सोशल मीडिया पर बहस और सवाल (Social Media Reaction on Train Safety)

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कुछ यूजर्स ने इसे डिजाइन से जुड़ा सुरक्षा जोखिम बताया, तो कुछ का कहना था कि यह First AC coach design पहले से ऐसा ही होता है, लेकिन ज्यादातर लोग यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर चिंता जताते दिखे.

रेलवे ने दिखाई तेजी, तुरंत लिया एक्शन (Indian Railways Quick Action)

जैसे ही यह viral train video रेलवे तक पहुंचा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने तुरंत संज्ञान लिया. RCF ने अपने आधिकारिक X हैंडल @KapurthalaRcf से साफ किया कि डिजाइन से जुड़ी इस बात को नोट कर लिया गया है. रेलवे के मुताबिक, मौजूदा और नए बनने वाले सभी कोचों में जरूरी बदलाव जल्द लागू किए जाएंगे, ताकि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा और मजबूत हो सके.

फर्स्ट AC कोच का वीडियो क्यों हुआ वायरल (First AC Coach Viral Video)

यह खबर इसलिए खास है क्योंकि यह दिखाती है कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता है. सोशल मीडिया पर उठी आवाज को रेलवे ने गंभीरता से लिया और तुरंत कदम उठाया, ताकि सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित बन सके.

