गहरे रंग की क्यों होती बस की सीटें? वायरल VIDEO देख आप भी कर लेंगे तौबा

Why Bus Seats Are Designed with Dark Colors: दुनियाभर में ऐसे कई लोग हैं, जो रोजाना बस से सफर कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. कोई रोजाना बस के सफर का आदि हो चुका है, तो कोई कभी-कभी बस से सफर करता है, लेकिन हर किसी ने अपने जीवन में कभी न कभी तो बस से सफर तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपको बस से जुड़ी कुछ चीजों के बारे में पता है, जो यकीनन आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे. क्या आप जानते हैं कि, बस की ये सीटें (Bus Seat Colors) हमेशा गहरे रंग की ही क्यों होती हैं. शायद इस पर आपका कभी ध्यान नहीं गया हो, लेकिन बस की सीटों के गहरे रंग (Dark Bus Seat) की पीछे की यह वजह आपको भी हैरान कर देगी.

बस की सीट का रंग डार्क क्यों होता है (Why is color of the bus seat darker)

एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Public Transportation Insights) का सबसे बड़ा हाथ रहता है. इसमें ट्रेन और बस शामिल हैं. यूं तो छोटी दूरी तय करने के लिए ज्यादातर लोग बस का ही सहारा लेते हैं. आज हम आपको बस (Why Bus Seat Dark Colour) से जुड़े एक दिलचस्प फैक्ट का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिससे शायद आप आज भी अनजान हैं. बस में एक चीज सबसे कॉमन होती है और वो है बस की सीट (bus seat vibrant color), जो हमेशा डार्क कलर (color of bus seat) की होती है. आपके जहन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि, आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है. इस पर ग्राफिक डिजाइन (Seat Design in Buses) क्यों बनाए जाते हैं?

यहां देखें वीडियो



वीडियो देख हैरान हुए यूजर्स (viral shocking bus seat video)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को _likealeaf नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'बस की सीटें असामान्य पैटर्न वाले एक विशेष कपड़े से बनी होती हैं, क्योंकि यह उन्हें दाग, टूट-फूट को छिपाने और अधिक रखरखाव की आवश्यकता के बिना ताजा दिखने में मदद करती है. अजीब पैटर्न वाली इन सीटों को साफ-सुथरा दिखाने के लिए कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है, ताकि वो जल्दी गंदी न हो और न गंदी दिखें. वीडियो में देखा जा सकता है कि, जैसे ही बस की सीट को ठोका जाता है, उसमें से धूल से भरे धुएं का गुबार उठने लगता है, जिससे पता चलता है कि, बस की सीट कितनी ज्यादा गंदी होती है.