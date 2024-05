रोबोटिक सर्जन करेंगे दुनिया की पहली हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी? दूसरे के शरीर में लग जाएगा आपका सिर - देखें Video

बेशक हम और हमारा विज्ञान दिन-ब-दिन तेजी से तरक्की कर रहा है. जिसमें रोबोट एक बड़ा ही क्रांतिकारी अविष्कार माना जाता है. जो बड़े से बड़े और बेहद कठिन काम भी बड़ी आसानी से कम समय में पूरा कर देते हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि रोबोट ने लोगों की नौकरी को खतरे में डाल दिया है. ये ऐसे-ऐसे काम करने में समर्थ हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे. हाल ही में अमेरिका के न्यूरोसाइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्टार्टअप ब्रेनब्रिज ने दावा किया है कि वे दुनिया का पहला हेड ट्रांसप्लांट सिस्टम विकसित कर रहे हैं. उनकी वेबसाइट के अनुसार, ये एक ऐसा डिवाइस होगा जो न्यूरो साइंस, मानव इंजीनियरिंग और आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि को रिप्रेसेंट करेगा.



इस तरह होगी ब्रेन ट्रांसप्लांट सर्जरी



सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया जिसमें दिखाया गया है कि ब्रेनब्रिज रोबोट की मदद से सिर का ट्रांसप्लांट कैसे करेगा? एनिमेटेड वीडियो में दो सर्जिकल रोबोट एक ही समय में दो शरीरों पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वे एक शरीर से सिर निकालकर दूसरे शरीर में फिक्स कर देते हैं. एनीमेशन में आगे दिखाया गया है कि अगर ये टैक्निक सच बन गई तो रोबोट शरीर पर कैसे काम करेंगे. ब्रेनब्रिज के अनुसार, ये टैक्निक हेड ट्रांसप्लांट टैक्निक के लिए एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है, जो बेहतर रिसल्ट और तेजी से रिकवरी के साथ सफल सिर और चेहरे के ट्रांसप्लांट करने में सक्षम है.

देखें Video:



???? BrainBridge, the first head transplant system, uses robotics and AI for head and face transplants, offering hope to those with severe conditions like stage-4 cancer and neurodegenerative diseases… pic.twitter.com/7qBYtdlVOo