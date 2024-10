ये है दुनिया का सबसे बड़ा घर, जहां एक साथ रहते हैं 20 हजार लोग, देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें

World Biggest Residential Building: दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी बिल्डिंग का खिताब अब दुबई के बुर्ज खलीफा को नहीं, बल्कि चीन के कियानजियांग स्थित रिजेंट इंटरनेशनल को मिल गया है. यह अद्भुत इमारत लगभग 675 फुट ऊंची है, जिसमें 20,000 लोग आराम से एक साथ रह सकते हैं. इसके अलावा, इस बिल्डिंग में करीब 30,000 लोगों के रहने की क्षमता है, जो इसे रिहायशी इमारतों में एक नया मील का पत्थर बनाती है. बता दें कि, कियांगजियांग सेंचुरी सिटी में मौजूद दुनिया की इस सबसे बड़ी आवासीय इमारत में स्कूल और दुकानें भी हैं, जिसका एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए है, जिसे देखकर लोग हक्के-बक्के रह गए.

यहां एक घर में रहते हैं 20 हजार लोग (Qianjiang Century City)

बताया जा रहा है कि, रिजेंट इंटरनेशनल नाम की इस बिल्डिंग को S आकार में बनाया गया है, जो कि एक लग्जरी होटल जैसी ही है. इस 39 मंजिला बिल्डिंग में दुनिया के सबसे अधिक लोग एक साथ रहते हैं. यही नहीं इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग खुद को एक फैमिली बताते हैं. रिजेंट इंटरनेशनल की खासियत यह है कि यह ना केवल एक आवासीय परिसर है, बल्कि इसमें सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. यहां स्विमिंग पूल, जिम, पार्किंग और मनोरंजन के लिए कई सुविधाएं हैं, जो निवासियों को एक शानदार जीवनशैली प्रदान करती हैं. इस इमारत के डिजाइन और निर्माण में नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सक्षम है.

यहां देखें वीडियो

🚨 More than 20,000 people are living in this world's biggest residential building in China. pic.twitter.com/O3nBToayx4