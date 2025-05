मुंबई लोकल में फिर दिखी भीड़ की मार, जान जोखिम में डालकर चलती ट्रेन के दरवाजे से लटकती दिखीं महिलाएं

Women hanging from train footboard: मुंबई लोकल ट्रेनों की भीड़भाड़ एक आम समस्या है, लेकिन हाल ही में सामने आए एक वायरल वीडियो ने रेलवे की यात्री सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर 'Mumbai Railway Users' नामक अकाउंट द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो में कुछ महिलाएं चलती लोकल ट्रेन के फुटबोर्ड से लटकती नजर आ रही हैं.

चलती ट्रेन के दरवाजे से लटकती महिलाएं (Mumbai local train viral video)

यह वीडियो कथित तौर पर कल्याण से छूटने वाली 'लेडीज़ स्पेशल' ट्रेन का है, जो लगभग 40 मिनट देरी से आई थी. इस देरी के कारण ट्रेन में जबरदस्त भीड़ हो गई और कई महिलाओं को मजबूरी में दरवाजे के बाहर लटककर यात्रा करनी पड़ी. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, रेलवे सेवा के आधिकारिक X अकाउंट 'Railway Seva' ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और मुंबई सेंट्रल रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर (@Drmmumbaicr) को टैग करते हुए आवश्यक कार्रवाई की बात कही.

यहां देखें वीडियो

#ViralVideo #CRFixLocalTrainDelays Today's Ladies Special from Kalyan was delayed by 40 mins, forcing women to hang on the footboard—an unsafe and risky commute. Railways term this dangerous, yet delays continue. @AshwiniVaishnaw pls review delay data. @MumRail @rajtoday pic.twitter.com/vnhxTIyFD6