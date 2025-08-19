मुंबई में बारिश से हाहाकार, सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन पर लोकल सेवा बंद की गई

- मुंबई में मंगलवार सुबह से लगातार भारी बारिश के कारण सेंट्रल और हार्बर लाइन की लोकल सेवाएं बंद करनी पड़ीं
- आठ घंटे में मुंबई में 170 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो अगस्त महीने के औसत से अधिक है
- अगस्त महीने में मुंबई में कुल 610 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य औसत से काफी ऊपर है
मुंबई में भारी बारिश ने एक बार फिर से जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. मंगलवार सुबह से लगातार हो रही बारिश के चलते सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन पर लोकल सेवा बंद करनी पड़ी है. दोपहर 12 बजे से दोनों लाइनों पर सेवाएं बाधित हैं, जिससे रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
आठ घंटे में 170 मिमी बारिश
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार सुबह से लेकर आठ घंटे में 170 मिमी बारिश दर्ज की गई है. अगस्त महीने में अब तक मुंबई में 610 मिमी बारिश हो चुकी है, जो इस महीने के औसत 560.6 मिमी से कहीं ज्यादा है. लगातार तेज बारिश के कारण 14 जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है. यही वजह है कि लोकल ट्रेनों के साथ-साथ हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है. जानकारी के अनुसार, 9 फ्लाइट्स को "गो-अराउंड" करना पड़ा, यानी लैंडिंग के वक्त दोबारा उड़ान भरनी पड़ी.
लोकल ट्रेनों और फ्लाइट्स पर असर
- सेंट्रल और हार्बर लाइन: दोनों लाइनों पर लोकल सेवाएं बंद कर दी गई हैं. जहां कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से चल रही थीं, वहीं अब पूरा परिचालन रोक दिया गया है.
- ट्रेनों में 20–25 मिनट तक की देरी हो रही थी. हार्बर लाइन पर मानखुर्द, गोवंडी, कुर्ला और तिलक नगर जैसे इलाकों में पानी भरने से हालात और बिगड़े.
- वेस्टर्न लाइन पर सेवाएं फिलहाल सामान्य हैं और बिना किसी रुकावट के जारी हैं.
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 10 से 12 घंटे मुंबई के लिए बेहद अहम हैं. बारिश जारी रहने की आशंका है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं