मुंबई में बारिश से हाहाकार, सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन पर लोकल सेवा बंद की गई

मुंबई में भारी बारिश ने एक बार फिर से जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. मंगलवार सुबह से लगातार हो रही बारिश के चलते सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन पर लोकल सेवा बंद करनी पड़ी है. दोपहर 12 बजे से दोनों लाइनों पर सेवाएं बाधित हैं, जिससे रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

आठ घंटे में 170 मिमी बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार सुबह से लेकर आठ घंटे में 170 मिमी बारिश दर्ज की गई है. अगस्त महीने में अब तक मुंबई में 610 मिमी बारिश हो चुकी है, जो इस महीने के औसत 560.6 मिमी से कहीं ज्यादा है. लगातार तेज बारिश के कारण 14 जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है. यही वजह है कि लोकल ट्रेनों के साथ-साथ हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है. जानकारी के अनुसार, 9 फ्लाइट्स को "गो-अराउंड" करना पड़ा, यानी लैंडिंग के वक्त दोबारा उड़ान भरनी पड़ी.

लोकल ट्रेनों और फ्लाइट्स पर असर