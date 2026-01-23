16 बार जुड़वां, 7 बार तिड़वां और 4 बार चौगुने...पढ़ें 27 बार हुई प्रेग्नेंट हुई 69 बच्चों की मां की कहानी

Woman With 69 Children: मां बनना अपने आप में एक 'चमत्कार' है, लेकिन सोचिए अगर यही 'चमत्कार' 69 बार दोहराया जाए तो...इतिहास में दर्ज एक ऐसी ही महिला की कहानी, जिसे आज भी समझ पाना आसान नहीं. आमतौर पर एक महिला के जीवन में 2 से 3 बच्चे होना सामान्य माना जाता है, लेकिन इतिहास में एक नाम ऐसा भी दर्ज है, जिसने इस सोच को ही पलटकर रख दिया. रूस की रहने वाली वैलेंटीना वासिलीयेवा (Valentina Vassilyev) को दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाली महिला माना जाता है. कहा जाता है कि उन्होंने 27 बार गर्भवती होकर 69 बच्चों को जन्म दिया था.

जुड़वां, तिड़वां और चौगुने बच्चे (woman gave birth to 69 babies)

ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि वैलेंटीना ने 16 बार जुड़वां, 7 बार तिड़वां और 4 बार चौगुने बच्चों को जन्म दिया...यानी एक दो नहीं, बल्कि हर बार एक साथ कई जानें इस दुनिया में आईं. यह सब 18वीं सदी के दौर में हुआ, जब न आधुनिक अस्पताल थे और न ही मेडिकल तकनीक.

गिनीज और ऐतिहासिक दस्तावेज (Guinness World Records and History)

इस अनोखे मामले का जिक्र द जेंटलमैन मैगजीन और रूसी मठों के दस्तावेजों में मिलता है. 1782 में निकोल्स्की मठ ने मॉस्को को भेजी रिपोर्ट में इस परिवार का पूरा विवरण दर्ज किया था.

बाद में यह रिकॉर्ड Guinness World Records में भी शामिल किया गया, हालांकि कुछ इतिहासकार इसे आज भी रहस्य मानते हैं.

सबसे ज्यादा जुड़वां बच्चों का रिकॉर्ड (Guinness World Records motherhood)

यह कहानी सिर्फ संख्या की नहीं है, बल्कि उस दौर की महिलाओं की सहनशक्ति, शरीर और सामाजिक हालात को समझने का आईना भी है. आज के समय में यह रिकॉर्ड असंभव सा लगता है, इसी वजह से यह किस्सा आज भी लोगों को चौंकाता है.

69 बच्चों की यह कहानी इतिहास का वह पन्ना है, जिसे पढ़कर हैरानी भी होती है और सवाल भी उठते हैं. शायद इसी रहस्य ने इसे सदियों बाद भी जिंदा रखा है.

