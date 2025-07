पुरानी लोहे की अलमारी की तस्वीर शेयर कर महिला ने लिखी ऐसी बात, यूजर बोला- मेरे दादू को 59 साल पहले दहजे में मिली थी!

इंडियन मिडिल क्लास घरों में हर एक सामान की अपनी एक खास वैल्यू होती है. खास बात तो ये है कि आप भले ही देश के किसी भी कोने में चले जाएं, यहां के सभी घरों में आपको बहुत सी चीजें और लोगों की आदतें लगभग एक जैसी ही मिलेंगी. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर जब भी लोग अपने घर की तस्वीरें या कोई किस्सा शेयर करते हैं, तो हर कोई उससे जुड़ाव महसूस करता है.

मिडिल क्लास फैमिली में कुछ चीजें तो जैसे घर की पहचान ही बन चुकी हैं. उन्हीं में से एक है लोहे की अलमारी. यह अलमारी न सिर्फ घर की जरूरत है, बल्कि यादों का पिटारा भी होती है. हाल ही में एक्स पर @pritika_9 नाम की यूजर ने एक अलमारी की तस्वीर शेयर की है. जिसके साथ कैप्शन में लिखा है- ये तो हर भारतीय घर की सबसे पुरानी चीज लगती है. इस पोस्ट को अबतक 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 15 हज़ार से ज्यादा लोग इसे अबतक लाइक कर चुके हैं. पोस्ट पर सैकड़ों यूजर्स ने अपनी-अपनी यादें और किस्से शेयर किए हैं.

वायरल हो रही इस तस्वीर में जो अलमारी दिख रही है, उसमें समय के निशान साफ नज़र आते हैं. जगह-जगह स्क्रच, पुराने स्टिकर और उसपर रखा सामान, यह सब बताता है कि यह अलमारी न जाने कितने सालों से घर का हिस्सा रही है. यह अलमारी सिर्फ एक फर्नीचर नहीं है बल्कि परिवार की यादों और परंपराओं की हिस्सा है. असल में मिडिल क्लास घरों में ऐसी अलमारी सिर्फ कपड़े रखने के लिए ही नहीं होती बल्कि उसके ऊपर भी ढेर सारा सामान सजा रहता है. पुराने बक्से, शादी के गिफ्ट, त्योहारों की सजावट, कभी-कभी बच्चों के पुराने खिलौने, सब कुछ अलमारी के ऊपर ही रखा होता है. यह एक अनकही परंपरा है, जिसे हर घर निभाता है.

