पंखे ने बना दी जोड़ी...फैन ठीक करने आए इलेक्ट्रीशियन पर अटका दिल, खुले आम प्यार का इजहार कर रचाई शादी

Woman Fell In Love With Electrician Gets Married: प्यार कब, कैसे और किससे हो जाए, यह कोई नहीं जानता. कुछ ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक महिला को अपने पंखा ठीक करने आए इलेक्ट्रीशियन से प्यार हो गया और उसने उसी से शादी कर ली. अब दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे 'रियल लाइफ बॉलीवुड लव स्टोरी' बता रहे हैं. यह अनोखा मामला बिहार के नालंदा जिले से सामने आया है.

पंखा ठीक करने आया इलेक्ट्रीशियन बना दूल्हा (Woman fell in love with Fan Repairer)

खबर के मुताबिक, महिला के घर का पंखा खराब हो गया था, जिसके बाद उसने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया. जब वह पंखा ठीक करने आया, तब दोनों की पहली मुलाकात हुई. बातचीत के दौरान दोनों के बीच एक खास कनेक्शन बना और फिर धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. कुछ ही समय बाद, दोनों ने समाज की परवाह किए बिना शादी कर ली. इस शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पारंपरिक लिबास में शादी के फेरे लेते हुए नजर आ रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

Leave beginners Bihar is not for legends even 😂



“Pankha theek karte karte pyaar ho gaya , shadi kar li🙏🏻” pic.twitter.com/I63UwO7q6I — Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) April 6, 2025

शादी का वीडियो वायरल (Bihar shocking love story)

पंखे की मरम्मत करने आया शख्स कहता है, 'पंखा खराब था, तो गांव में तो कोई भी बुला ही लेता है. इन्होंने फोन कर के मुझे बुलाया. पंखा ठीक करने के बाद इन्होंने ये कहकर नंबर लिया कि अगर पंखा फिर से खराब हो जाता है, तो वो मुझे सीधे फोन करेंगी.' वहीं महिला ने अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा कि, 'मैं इन्हें काफी समय से पसंद करती थी. हमारा मन इनके बिना नहीं लगता था और हमें इनसे प्यार हो गया था.'

प्यार का इजहार कर रचाई शादी (real life love story)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर इस वीडियो को @MithilaWaala नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, इस वीडियो को अब तक 2 लाख 35 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं, जबकि 2 हजार से अधिक लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है. यूजर्स इस वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इस प्यार को सच्चा और खूबसूरत बता रहे हैं, तो कुछ इसे 'प्यार अंधा होता है' जैसी कहावत से जोड़ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ये लव स्टोरी तो हिट है. दूसरे यूजर ने लिखा, सब जायज है इश्क-प्यार में, आईए कभी बिहार में. तीसरे यूजर ने लिखा, बिहार 2050 में जी रहा है.

