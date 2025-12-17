पति हाथ में बच्चों की तस्वीरें लेकर बोला..अब पत्नी नहीं चाहिए, वीडियो वायरल

Married woman elopes with tuition teacher: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हुए एक वीडियो ने इंटरनेट पर तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है. वीडियो में एक व्यक्ति वह बताता है कि उसकी पत्नी उनके दो छोटे बच्चों और उसे छोड़कर बच्चों के ट्यूशन टीचर के साथ चली गई है. पति वीडियो में एक फाइल पकड़े हुए दिखाई देता है, जिसमें परिवार की तस्वीरें और जरूरी कागजात हैं. वह साफ शब्दों में कहता है, 'वह हमारे घर आता-जाता था, क्योंकि वह बच्चों को पढ़ाने आता था. मुझे कभी शक नहीं हुआ. अब वह चली गई है और मैं उसे वापस नहीं चाहता.'

भरोसे के रिश्ते पर सवाल (Tuition teacher affair news)

पति के मुताबिक, टीचर बच्चों को पढ़ाने के बहाने नियमित रूप से उनके घर आता था. घर में किसी तरह का झगड़ा या तनाव नहीं था. अचानक पत्नी का यूं गायब हो जाना उसके लिए गहरा झटका था. पति एक दिहाड़ी मजदूर है और अपने परिवार को मुश्किल हालात में पाल रहा था. दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अब अकेले उसी पर है. वीडियो सामने आने के बाद लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि जब घर के भीतर भरोसा टूटता है, तो उसका असर सिर्फ पति-पत्नी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चों की पूरी दुनिया हिल जाती है.

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं (married woman leaves family)

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताई. वहीं, कुछ लोगों ने ट्यूशन टीचर की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि, जो व्यक्ति बच्चों के चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी उठाता है, उससे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती. बहस सिर्फ नैतिकता की नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की भी बन गई है.

अप्रैल में सामने आया था ऐसा ही मामला (Wife elopes leaving husband and kids)

इससे पहले अप्रैल में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से भी ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया था. सपना देवी नाम की महिला अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ घर छोड़कर चली गई थी. उनकी बेटी शिवानी की शादी 16 अप्रैल को तय थी और कार्ड तक छप चुके थे. 8 अप्रैल को सपना देवी कथित तौर पर नकदी और गहने लेकर घर से चली गईं, उसी दौरान राहुल भी लापता हो गया. पति जितेंद्र कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

कानून और समाज के बीच टकराव (Law Versus Social Responsibility)

जब सपना देवी और राहुल वापस आए, तो पुलिस ने उन्हें करीब 12 घंटे तक समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे. पुलिस ने कहा कि दोनों वयस्क हैं, इसलिए कानूनन उन्हें साथ जाने से रोका नहीं जा सकता. यही स्थिति अब मनीष तिवारी के मामले में भी चर्चा का केंद्र बन रही है. कानून भले ही इसे consenting adults relationship माने, लेकिन समाज के लिए यह सवाल अब भी अनसुलझा है कि बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी कहां जाती है.

