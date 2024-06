मजे से छोले के साथ भटूरे खा रही थी महिला, तभी अगले ही निवाले में निकल आई मरी हुई छिपकली, दुकान पर हुआ भयंकर कलेश

दुनिया भर में खाने-पीने के शौकीनों की कोई कमी नहीं है. यही वजह है कि, आज हर नुक्कड़-चौराहे पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स तरह-तरह के पकवानों के साथ लोगों के मुंह का स्वाद बढ़ा रहे हैं. आज के समय में हर छोटे-छोटे ढाबे और रेस्तरां वाले आपको स्वादिष्ट शाकाहारी स्नैक्स और अन्य आइटम तैयार करते हुए मिल ही जाएंगे, जिन्हें देखकर मुंह में पानी आना लाजिमी है, लेकिन हाल ही में वायरल इस वीडियो को देखकर आपको उल्टी आने लगेगी. सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा यह वीडियो छोले भटूरे से जुड़ा है, जिसे देखकर पब्लिक का माथा घूम रहा है.

भटूरे से निकली मरी हुई छिपकली (Delhi Kalesh Viral Video)

वीडियो में एक महिला दुकानदार से बहस करती नजर आ रही है, बहस की वजह है भटूरे में मिली मरी हुई छिपकली, जिसे देखकर लोग शॉक्ड हैं. बताया जा रहा है कि, महिला छोले भटूरे की एक प्लेट पैक करवा कर अपने घर ले गई थी, लेकिन खाते समय जब उसे उसमें से मरी हुई छिपकली मिली तो वह हक्की बक्की रह गई, जिसके बाद महिला वापस दुकान पर आई और हंगामा शुरू हो गया. वायरल हो रहा यह वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है.

यहां देखें वीडियो

Kalesh over a Customer found De@d Lizard in chole bhature while Eating in Delhi

pic.twitter.com/3DulO3CuZa