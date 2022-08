ट्रेन की छत पर चढ़ने की कैसे जुगाड़ भिड़ा रही थी महिला, VIDEO में देखें आगे क्या हुआ

ट्रेन की छत पर चढ़ने की जुगाड़ भिड़ा रही थी महिला, VIDEO में देखें आगे क्या हुआ

Woman Climbing On Top Of Train Video: इंटरनेट पर अक्सर ऐसे वीडियोज वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर कई बार सिर चकरा जाता है. आप ऐसे कई वीडियोज देखें होंगे, जिसमें लोग जल्दबाजी में स्टेशनों पर ट्रेन की पटरी पार करते या फिर ट्रेन के दरवाजे पर लटकर सेल्फी लेते नजर आते हैं, जिनका अंत कई बार काफी खतरनाक साबित होता है, बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा कुछ करने लगते हैं, जिसके बारे में आप-हम कल्पना भी नहीं कर सकते. अब हाल ही में वायरल इस वीडियो को ही ले लीजिए, जिसमें एक महिला ट्रेन की छत पर बैठने के लिए चढ़ने की जुगाड़ (Jugaad Viral Video) भिड़ाती (woman climbing on top of train video) नजर आ रही है.