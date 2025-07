रिंग में भिड़े 2 इंसान जैसे रोबोट, बॉक्सिंग देखकर हैरान रह गए लोग, जमकर चले लात-घूंसे

Robot Ki Kushti Ka Video: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंसानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भविष्य कैसा होगा. चीन के शंघाई में आयोजित हुए वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉफ्रेंस 2025 में दो ह्यूमनॉइड रोबोट्स को एक बॉक्सिंग रिंग में आमने-सामने लड़ते देखा गया. वीडियो में दोनों रोबोट न केवल असली फाइटर की तरह पंच मारते हैं, बल्कि किकिंग, डिफेंस और गिराने जैसी चालें भी बड़ी फुर्ती से करते नजर आते हैं.

रोबोट की कुश्ती का वायरल वीडियो (AI boxing match video)

जैसे ही रिंग में घंटी बजती है, दोनों रोबोट्स एक-दूसरे पर प्रोग्रामिंग के अनुसार अटैक करने लगते हैं. एक रोबोट आक्रामक रणनीति अपनाता है, जबकि दूसरा डिफेंस करता है. कुछ ही सेकंड में वे दोनों जमीन पर गिरते, उठते और एक-दूसरे को पलटते भी नजर आते हैं. रोबोट्स के इस हाई-टेक मुकाबले को देखकर वहां मौजूद लोग और सोशल मीडिया यूजर्स दंग रह गए.

यहां देखें वीडियो

Humanoid robots in China go head to head in a boxing match pic.twitter.com/Zim427ej9l