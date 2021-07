इस वीडियो में पहले पीछे से आ रही एक कार आगे वाली कार को तेजी से टक्कर मार देती है. खिड़की से यह घटना देख रहे रितेश- जेनेलिया के दोनों बच्चे अपने पापा को पुकारकर मराठी में कहते हैं- 'बाबा आई आली. यानि पापा, मम्मी आ गई. इसके बाद रितेश के पास आकर मजे लेते हुए कहते हैं She took your car यानी कि 'वो आपकी कार लेकर गई थीं.' ये सुनते ही स्क्रीन पर लिखा आता है- She took my !! Car !!, वो मेरी कार लेकर गई थीं. इसके बाद वीडियो में कार क्रैश की आवाज आती है और पीछे से 'जग सूना सूना लागे रे' गाना बजने लगता है. रितेश- जेनेलिया के फैन्स इस वीडियो को खूब लाइक कर रहे हैं. आपको 'बता दें कि वीडियो में कार एक्सीडेंट एक वायरल वीडियो का हिस्सा है. रितेश-जेनेलिया के फैन सवाल कर रहे हैं कि क्या जेनेलिया वाकई इतनी खराब गाड़ी चलाती हैं..?



बॉलीवुड का ये क्यूट एंड स्वीट कपल अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के मनोरंजन के लिए वीडियो शेयर करते हैं. इन वीडियोज में कभी दोनों रोमांटिक अंदाज में दिखाई देते है तो, कभी मजेदार व फनी अंदाज नजर आता है. जो उनके फैंस को भी खूब पसंद आते हैं और रितेश- जेनेलिया के वीडियोज वायरल हो जाते हैं. इससे पहले उनका एक रोमांटिक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दोनों रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा (Genelia D'Souza) को किस करने की कोशिश करते नजर आए थे.