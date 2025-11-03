VIDEO: विदेशी टूरिस्ट ने दुकानदार से पूछी एक चीज, मिला ऐसा जवाब सुनकर आप भी हो जाएंगे शर्मिंदा

Indian Shopkeeper Viral: सोचिए, अगर कोई विदेशी पर्यटक आपसे कहे, 'Where is the bin? और जवाब में उसे कहा जाए, 'यहां फेंक दो जमीन पर' तो कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही हुआ एक वायरल वीडियो में, जिसने भारत की सिविक सेंस और पब्लिक हाइजीन पर बड़ी बहस छेड़ दी है. वीडियो में एक विदेशी टूरिस्ट Amina दिखाई दे रही हैं, जो आइसक्रीम खाकर उसका रैपर हाथ में लिए खड़ी हैं और वह बार-बार एक स्थानीय दुकानदार से पूछती हैं कि, 'Where is the bin?' यानी डस्टबिन कहां है?

दुकानदार का जवाब सुन टूरिस्ट रह गई हैरान (Shopkeeper Litter Video)

वीडियो में दुकानदार बार-बार हाथ से इशारा करता है कि रैपर जमीन पर फेंक दो, लेकिन Amina साफ मना कर देती हैं. कुछ देर बाद दुकानदार खुद रैपर लेकर उसे अपनी दुकान के फ्रिज के नीचे डाल देता है और उसी जगह को 'बिन' बताता है. Amina कैमरे की तरफ मुड़कर दिखाती हैं कि, 'वो सचमुच सब कुछ वहीं फेंक देता है.'

सोशल मीडिया पर शर्म और बहस दोनों (Public Cleanliness Awareness)

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने इस व्यवहार को 'शर्मनाक' बताया, तो कुछ ने लिखा कि 'ऐसे ही कामों से देश की छवि खराब होती है.' यूजर्स ने कहा कि यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हमारी सफाई के प्रति लापरवाही की झलक है. वहीं कुछ लोगों ने टूरिस्ट की तारीफ करते हुए लिखा, 'हम सबको उनसे सीख लेनी चाहिए.'

सिविक सेंस की कमी या सिस्टम की गलती? (Civic Sense Debate India)

कई यूजर्स का मानना है कि यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि जागरूकता और सिस्टम दोनों की नाकामी है. भारत में अब भी कई इलाकों में डस्टबिन, वेस्ट मैनेजमेंट और साफ-सफाई की सुविधाएं सीमित हैं. इस वीडियो ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि, 'क्या हम सच में 'स्वच्छ भारत' की ओर बढ़ रहे हैं?'

