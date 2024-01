उन दिनों मैं प्यार में था... जब नारायण मूर्ति ने पत्नी के लिए ट्रेन में बिना टिकट किया था 11 घंटे का सफर

अपनी शादी की स्थायी प्रकृति पर जोर देते हुए, मूर्ति ने कहा, "वह एक अलग उम्र है. लेकिन मैं लंबे समय से स्थायी शादी की बात कर रहा हूं." उन्होंने कहा, "और उस रिश्ते के मध्य भाग की सुंदरता तब होती है जब आपके बच्चे होते हैं. दोनों भागीदारों को जो भी मसाला चाहिए उसे जोड़कर रिश्ते को रोमांचक बनाना होगा."

उनके कमेंट्स चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी (Chitra Banerjee Divakaruni) द्वारा लिखित उनकी जीवनी, "एन अनकॉमन लव: द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति" (An Uncommon Love: The Early Life of Sudha and Narayana Murthy) के विमोचन के समय आए है. इस जीवनी में, दिवाकरुनी ने उनके रिश्ते और उनके बच्चों, रोहन और अक्षता मूर्ति के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में लिखा.

पिछले साल, मूर्ति ने अपनी "आईटी कर्मचारियों को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए" कमेंट से देशव्यापी बहस छेड़ दी थी.

3one4 कैपिटल के पॉडकास्ट 'द रिकॉर्ड' के उद्घाटन एपिसोड में बोलते हुए, मूर्ति ने भारत की कार्य उत्पादकता को बदलने की तात्कालिकता पर जोर दिया. उन्होंने तर्क दिया कि जब तक भारत के युवा अधिक कामकाजी घंटों के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे, देश उन अर्थव्यवस्थाओं के साथ बराबरी करने के लिए संघर्ष करेगा, जिन्होंने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है.