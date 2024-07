गलत ट्रांसलेशन ने किया अर्थ का अनर्थ, कर्नाटक हाइवे पर लगे इमरजेंसी साइनबोर्ड पर लिखी थी ऐसी बात, हैरान रह गए लोग

छोटी सी गलती से कैसे अर्थ का अनर्थ हो सकता है इसका ताजा उदाहरण इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में देखा जा सकता है. कर्नाटक हाइवे पर स्थित एक साइनबोर्ड (Signboard) में गलत ट्रांसलेशन की वजह से पूरा मैसेज ही बदल गया है. हाइवे पर लगाए गए साइनबोर्ड पर 'अर्जेंट मेक एन एक्सीडेंट' पढ़कर लोग हैरत में है. वहीं कुछ लोगों को इंग्लिश अनुवाद में हुई यह गलती काफी फनी लग रही है.

गलत अनुवाद से बदला अर्थ

कोडागु कनेक्ट नाम के एक्स यूजर ने अपने अकाउंट से कर्नाटक हाईवे पर स्थित गलत ट्रांसलेशन वाले साइनबोर्ड की तस्वीर शेयर की है. यह असल में कन्नड़ वाक्यांश 'अवसारवे अपघातकके कारण' का गलत अनुवाद है जिसका असली मतलब है 'तेज गति दुर्घटनाओं का कारण बनता है.' पोस्ट पर अन्य यूजर्स की मजेदार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. एक यूजर ने वायरल पोस्ट पर फनी कमेंट करते हुए लिखा, "इसके लिए भी चैटजीपीटी का इस्तेमाल किया गया था." दूसरे यूजर ने लिखा, "अंग्रेजी नहीं कन्नड़ मायने रखती है." एक अन्य यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, "अर्जेंट शब्द के बाद एक कॉमा से अर्थ पूरी तरह बदल जाएगा."

Lost in translation.



Location: Near Sampaje. Along Madikeri to Mangaluru National Highway 275. @NHAI_Official pic.twitter.com/i2k7NLQdaL