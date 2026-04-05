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ट्रेन वाली बारात ने लूट ली महफिल, बोगी भर मेहमानों संग सफर बना चलता-फिरता शादी का जश्न

Viral Video : मारवाड़ी वेडिंग का एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूरी बारात एक बुक की गई ट्रेन बोगी में सफर करती नजर आ रही है. बैनर, केक कटिंग और मेहमानों के उत्साह ने इस सफर को यादगार बना दिया, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

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ट्रेन वाली बारात ने लूट ली महफिल, बोगी भर मेहमानों संग सफर बना चलता-फिरता शादी का जश्न
न बस न प्लेन…शादी में रिश्तेदारों को ले जाने के लिए बुक कर डाला ट्रेन का डिब्बा, देखें वीडियो

Viral wedding video : डेस्टिनेशन वेडिंग का दौर तो अभी ताजा ताजा है, लेकिन इंडियन वेडिंग में तो बरसों से बारातियों का एक साथ भरकर शादी के डेस्टिनेशन पर पहुंचने का दस्तूर बहुत पुराना रहा है. आमतौर पर जब लड़के वाले पहले लड़की के घर जाते हैं, एक साथ. फिर शादी होती है और उसके बाद रिसेप्शन के लिए लड़के वालों के घर का चक्कर लगता है. इस तरह जब बारात शादी में हिस्सा लेने जाती है तो रौनक देखने लायक होती है. सब एक साथ पूरा सफर तय करते हैं और खाने पीने का भी सारा सामान साथ लेकर चलते हैं. शादी की ऐसी ही तैयारी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

बोगी भरकर गए मेहमान

अनंत रुपनगुड़ी नाम के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें बोगी भर कर मेहमान शादी के लिए जा रहे हैं. इस वीडियो में आप देख सकते हैं बोगी पर ही दूल्हा दुल्हन के नाम वाला बैनर टांग दिया गया है. उसके बाद आने वाले हर मेहमान का स्वागत हो रहा है. इस सफर पर निकलने से पहले सारे मेहमान एक साथ फोटोशूट कराते हैं. और उसके बाद ट्रेन में सवार होते हैं. केक काटकर सफर की शुरुआत होती है. मेहमान कितनी तादाद में हैं ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं. वो सब एक साथ कैमरे को देखकर वेव करते हुए नजर आ रहे हैं. 

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परिजनों ने संभाला जिम्मा

सफर का पूरा जिम्मा भी परिजन और रिश्तेदारों ने संभाला है. सब एक साथ सारे इंतजाम करते दिख रहे हैं. पानी की बोटलें बोगी में चढ़ाई जा रही हैं. इसके अलावा पूरी बोगी में खोखे और डिब्बे भी दिखाई दे रहे हैं. फैमिली के ही सदस्य ये गिनती भी कर रहे हैं कि सभी लोग बोगी में सवार हुए या नहीं. वियो को कैप्शन दिया गया है कि जब मारवाड़ी वेडिंग पार्टी रेलवे कोच बुक करती है तब. इस वीडियो को अब तक 176.7 हजार व्यूज मिल चुके हैं. कई लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरह पूरी बोगी बुक की जा सकती है.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

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