VIDEO: रिजाइन देने से पहले चेक करें ये Test, पता चल जाएगी ऑफिस में आपकी असली वैल्यू

Company Value Test: क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कंपनी आपके बारे में क्या सोचती है. प्राइवेट जॉब करने वाले हर दूसरे इंसान के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि, आखिर उसकी कंपनी में उसकी वैल्यू क्या है? अगर कल को वो इस्तीफा दे भी दे, तो क्या कंपनी उसे रोकने के लिए मिन्नतें करेगी? या बॉस पर इस बात का क्या असर पड़ेगा? एम्पलाई हमेशा इन बातों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं. सोशल मीडिया पर अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में अध्यन बुक्स (Adhyan Books) के फाउंडर नितिन सोनी ने एक अनोखा फॉर्मूला बताया है, उनके मुताबिक बताए इस फॉर्मूले के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि, कंपनी में आपकी वैल्यू क्या है.

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क्या आप वाकई रिप्लेसेबल हैं? (employee value in company)

वायरल हो रहे इस फॉर्मूले ने सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छेड़ दी है. शायद यही वजह है कि, यह वीडियो खूब देखा और शेयर किया जा रहा है. वीडियो में दावा किया गया है कि, अगर आपको अपनी अहमियत जाननी है, तो बस एक बार इस्तीफा देने की बात करके देखिए. अगर आपका मैनेजर आपको रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दे और हर मुमकिन कोशिश करें, तो समझ जाइए आप अपनी कंपनी के लिए बेशकीमती हैं.

मैनेजर का रिएक्शन रखता है मायने (The Reality Test, Manager's Reaction)

नितिन सोनी की मानें तो असल खेल तब शुरू होता है, जब आप अपना रेजिग्नेशन लेटर सामने रखते हैं. सीधा तरीका है आप, मैनेजर को बोलकर देखिए 'मैं रिजाइन दे रहा हूं'. अगर ये सुनते ही मैनेजर हर संभव कोशिश करें और आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाए, तो समझ लीजिएगा कंपनी में आपकी बहुत वैल्यू है, वहीं अगर इसके उलट बॉस तुरंत आपका इस्तीफा स्वीकार कर ले या 'बाय-बाय' कह दे, तो समझ जाइए कि आपकी वहां कोई खास वैल्यू नहीं है. ये देखकर यकीनन आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यही कॉर्पोरेट जगत की असली सच्चाई है, जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते.

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इंटरनेट पर छिड़ गई बहस...'रिप्लेसमेंट सबका है' (Corporate Culture Debate)

ये कड़वा सच तो हर एम्पलाई समझता है कि, कंपनी के लिए हर कोई एक रिसोर्स है और हर रिसोर्स के लिए आसानी से रिप्लेसमेंट मिल जाता है. इंटरनेट पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जिस पर यूजर्स का अपनी-अपनी राय देते हुए, अपने दिल का हाल बयां कर रहे हैं. जहां कुछ लोग इस पूरी तरह सच मान रहे हैं. वहीं कुछ लोग इसे कंपनी की बेरहमी बता रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि बात तो कड़वी है, पर 100% सच है. एक यूजर ने लिखा, 'प्रोफेशनल लाइफ में खुद को इतना काबिल बनाओ कि कंपनी आपको खुद न छोड़ना चाहे.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ऑफिस की राजनीति से ज्यादा अपने परिवार के पेट पालने पर ध्यान देना चाहिए.'

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)