फोन देखते हुए सड़क पार कर रही थी, कार से हुई जबरदस्त टक्कर, दुर्घटना के बाद महिला ने जो किया, लोगों को लगा शॉक

ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन हमेशा लोगों को इस बात की नसीहत देते हैं कि सड़क पर चलते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, बावजूद इसके ऐसी दुर्घटनाएं कम नहीं हो रहीं. एक वायरल वीडियो में उस पल को कैद किया गया है जब सिंगापुर के ऑर्चर्ड रोड को पार करते समय एक महिला अपना फोन देखती रहती है हो और एक कार से टकरा जाती है.

कार के डैशबोर्ड कैमरे द्वारा रिकॉर्ड की गई फुटेज में महिला अपने फोन में खोई हुई दिखाई देती है और लाल बत्ती को अनदेखा करते हुए सड़क पार करती है. जैसे ही कार हरी बत्ती पर आगे बढ़ती है, कार उससे टकराती है और वह सड़क पर गिर जाती है. टक्कर के बाद, ड्राइवर महिला की स्थिति की जांच करने के लिए जल्दी से कार से बाहर निकलता है. हालांकि, महिला उठकर बैठ जाती है और अपने फोन को यह देखने के लिए हाथ बढ़ाती है कि कहीं वह टूटा तो नहीं, बजाय इसके कि वह अपनी चोटों का आकलन करे.

कैमरे में कैद हुई घटना

इंडिपेंडेंट सिंगापुर ने बताया कि यह घटना 13 नवंबर की आधी रात के आसपास हुई. एक्स अकाउंट @OnlyBangersEth द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को लाखों बार देखा गया है, जिससे प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि कार से टकराने के तुरंत बाद लड़की ने अपना फोन चेक किया और कई लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परिस्थितियों में डैशबोर्ड कैमरा होना कितना अहम हो सकता है.

एक यूजर ने लिखा, “गंभीर चोट लगने के बाद उसका पहला सहज ज्ञान अपना फ़ोन ढूंढ़ना था.” दूसरे यूजर ने लिखा, “पागलपन की बात है कि चोट लगने के बाद उसने सबसे पहले अपना फ़ोन ढूंढ़ा.” तीसरे ने लिखा, “जब आप अपने घर या किसी भी परिसर से बाहर निकलते हैं, तो आपका फ़ोन आपके हाथ में नहीं होना चाहिए. यह एक नियम है जो आपको सड़क पर सुरक्षित रखेगा. अगर फोन छूना बहुत ज़रूरी है, तो चलना बंद करें और इसका इस्तेमाल करें.”

