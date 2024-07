इस शहर में गाड़ियों से तेज है पैदल यात्रियों की रफ्तार, यकीन न हो तो Google का ये प्रूफ देख लो

सोशल मीडिया पर इन दिनों अब बेंगलुरु काफी सुर्खियों में रहता है. दो या तीन दिन ही बीत पाते होंगे कि एक पीक बेंगलुरु मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. इन सब की एक खास बात या यूं कहें कि एक कॉमन बात जरूर होती है और वो है पीक बेंगलुरु मोमेंट का शहर के ट्रैफिक से रिलेटेड होना. ये शहर वैसे भी घंटों लंबे ट्रैफिक जाम और बेतरतीब यातायात के लिए मशहूर है. ये आईटी सिटी पिछले साल यानी कि साल 2023 में वर्ल्ड टेन वर्स्ट ट्रैफिक हिट सिटीज में शामिल हो चुकी है. इसी साल ये दुनिया की दूसरी सबसे कन्जेस्टेड सिटी में भी शामिल हुई. तेजी से हो रहा कंस्ट्रक्शन वर्क और पुअर प्लानिंग भी इसका एक बड़ा कारण है. खैर अब एक बार फिर पीक बेंगलुरु मोमेंट वायरल हो रहा है. इस गूगल मैप में दिखाए रहे समय की वजह से ये शहर वायरल है.

पैदल चलना आसान

आयुष सिंह नाम के शख्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पिक पोस्ट की है. इस पिक में गूगल मैप का एक स्क्रीन शॉट है, जिसमें ब्रिगेड मेट्रोपोलिस से लेकर केआर पुरम रेलवे स्टेशन तक जाने की दूरी और समय पूछा गया है. मजेदार बात ये है कि गूगल ने जो समय बताया है वो पैदल चलने वालों के लिए कम है. गूगल के बताए समय के अनुसार, कैब से चलने वालों को 44 मिनट का समय लगेगा जबकि पैदल चल कर जाने वालों को 42 मिनट का समय लगेगा. इस पर आयुष सिंह ने लिखा है कि, ऐसा सिर्फ बेंगलुरु में ही हो सकता है. बेंगलुरु के इन हालात से वाकिफ लोगों ने बहुत तेजी से इस पिक को देखा और पसंद किया है.

यहां देखें पोस्ट

This happens only in Bangalore pic.twitter.com/MQlCP7DsU7