ये है सबसे प्यारा बर्थडे सेलिब्रेशन! केक काटकर अपने बच्चे की तरह मनाया हाथी का जन्मदिन, क्यूट Video जमकर हो रहा वायरल

असम में हाथियों से प्यार करने वाले बिपिन कश्यप ने हाल ही में एक नन्हीं हथिनी प्रियांशी, जिसे सभी प्यार से मोमो भी कहते हैं, का जन्मदिन मनाया. इसका वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से भी शेयर किया.

वायरल वीडियो
Social Media

Elephant Viral Birthday Celebration: सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियोज रोजाना वायरल होते ही रहते हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन दिखा, जिसने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी. दरअसल, यह बर्थडे सेलिब्रेशन एक एक नन्हे गजराज का है. दिलचस्प बात यह है कि जन्मदिन बिल्कुल बच्चे की तरह केक काटकर मनाया गया, जहां उसे प्यार से ट्रीट किया गया और सबका ध्यान रखा गया कि उसे किसी तरह की परेशानी न हो. आप भी यह वायरल वीडियो देखकर कहेंगे- ये है सबसे प्यारा बर्थडे सेलिब्रेशन

हैप्पी बर्थडे मोमो

असम में हाथियों से प्यार करने वाले बिपिन कश्यप ने हाल ही में एक नन्हीं हथिनी प्रियांशी, जिसे सभी प्यार से मोमो भी कहते हैं, का जन्मदिन मनाया. इसका वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से भी शेयर किया.  वीडियो में देखा जा सकता है कि बिपिन कश्यप खुशी‑खुशी प्रियंशी का जन्मदिन मना रहे हैं और उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहे हैं.  इसके साथ ही आप वीडियो में बिपिन और प्रियांशी के बीच गहरा रिश्ता साफ देख सकते हैं. यह सेलिब्रेशन भले ही काफी सादगी भरा हो, लेकिन बेहद प्यारा है जो लोगों का दिल जीत रहा है.

तैयार किया गया केक

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रियंशी के लिए एक ब्लू कलर का केक तैयार किया गया है, जिसके चारों तरफ फल और अनाज सजाए गए हैं.इस बर्थडे सेलिब्रेशन में नन्हीं हथिनी के लिए एक खास मेन्यू भी रखा गया था, जिसमें केले, सेब, अंगूर, सब्ज़ियां और कई हेल्दी फूड शामिल थे. यह सारी खाने की चीजें प्रियंशी की सेहत को ध्यान में रखते हुए प्यार से तैयार किया गया था, जो इस जश्न को और भी खास बना देता है.

कमेंट्स में लोग खूब जता रहे प्यार

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @friend_elephant नाम के हैंडल से शेयर किया गया है, जिसपर अभी तक 392k व्यूज आ गए हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंटरनेट यूजर्स अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'इंटरनेट पर आज की सबसे खूबसूरत वीडियो', दूसरे यूजर ने लिखा 'सो गुड टू सी', एक अन्य यूजर ने लिखा 'यह है असम की खूबसूरती'. इसके अलावा कुछ इंटरनेट यूजर्स ने इमोजी के जरिए प्रियांशी को जन्मदिन की बधाई भी दी. 

