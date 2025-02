मुंबई के दीपक गुप्ता की अनोखी कहानी, Louis Vuitton मॉडल बनने का सपना हुआ सच

Deepak gupta Louis Vuitton model journey: मुंबई के रहने वाले दीपक गुप्ता (Mumbai-based Deepak Gupta) का सपना था कि वह एक दिन बड़े फैशन ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करें, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें कहा गया कि वह कभी भी Louis Vuitton के मॉडल नहीं बन सकते. आज, उन्होंने अपने आलोचकों को गलत साबित करते हुए Louis Vuitton के लिए न केवल वॉक किया, बल्कि Burberry और Armani जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स के लिए भी रैंप पर जलवा बिखेरा.

हाल ही में दीपक गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्रेरणादायक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष और सफलता की झलक दिखाई. वीडियो की शुरुआत में एक टेक्स्ट ओवरले दिखाई देता है, जिसमें लिखा है, "You can never be a Louis Vuitton model." यह वही शब्द हैं जो कभी उन्हें निराशा से भर देते थे, लेकिन आज उनकी कहानी कुछ और ही कहती है.

यहां देखें वीडियो

वीडियो जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, दीपक की जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन और Louis Vuitton के लिए उनका पहला वॉक दिखाया जाता है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन दिया, "Because why not" यानी "क्यों नहीं?" उनकी इस सोच और दृढ़ निश्चय ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. अब तक इसे 36 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. न केवल फैशन लवर्स बल्कि बॉलीवुड सितारे भी दीपक की इस उपलब्धि से बेहद प्रभावित हुए हैं. मशहूर अभिनेता Hrithik Roshan और अभिनेत्री Nargis Fakhri ने भी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिससे यह और भी वायरल हो गया.

दीपक गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 87.1 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं और वह लगातार फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे हैं. उनकी यह सफलता हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है. उनका संदेश साफ है, "कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती."

