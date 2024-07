होंडा अमेज की टक्कर के बाद खंभे पर चढ़ी Thar, वीडियो देख लोगों ने ली मौज, कहा- थार कर रही थी खंभों का क्वालिटी चेक

देशभर में बड़ी संख्‍या में लोग यातायात नियमों का उल्‍लंघन करते हैं, जिस कारण रोजाना बड़ी संख्‍या में ट्रैफिक पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए चालान किए जाते हैं. ये तो आप जानते ही होंगे कि सड़क यातायात नियमों को लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि सड़क हादसों में कमी की जा सकें. हालांकि, ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की ओर से समय-समय पर जागरुकता अभियान भी चलाएं जाते रहे हैं, मगर इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग नियमों का पालन नहीं करते, जिसका हर्जाना कई बार उनके साथ-साथ सड़क से गुजर रहे अन्य लोगों को भी भुगतना पड़ जाता है. सोशल मीडिया पर भी अक्सर सड़क दुर्घटना से जुड़े वीडियो और फोटोज वायरल होते रहते हैं, जो कई बार दिल दहला देते हैं, तो कई बार सबक सिखा जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आ रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे महिंद्रा थार, होंडा अमेज की टक्कर से सीधा बिजली के खंभे पर चढ़ गई.

सड़क हादसे का वीडियो

वायरल हो रहा यह वीडियो गुरुग्राम साइबर सिटी का बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि, कैसे एक थार गाड़ी टक्कर लगने के बाद सीधा बिजली के खंभे पर जाकर खड़ी हो गई. हालांकि, इस घटना में सभी सुरक्षित हैं. यूं तो थार को उसकी मजबूती के लिए जाना जाता है, लेकिन गुरुग्राम साइबर सिटी की एक्सटेंशन रोड पर हुई ये घटना लोगों को हैरान कर रही है. वायरल हो रहे इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

@anandmahindra @Mahindra_Auto @HTGurgaon @TOIGurgaon This is right now at Extension road in Gurgaon. Proves #Thar full on SUV again and the Electrician poles of DHBVN by Haryana Govt are equally strong. @DHBVNL @cmohry @leenadhankhar @eilshsh @TOIIndiaNews @htTweets pic.twitter.com/GpZd5JDbAR