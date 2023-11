इस उंगली में अंगूठी कभी न पहनें, क्या आप जानते हैं अलग-अलग उंगलियों में अंगुठियों को पहनने का मतलब, वीडियो में किया जा रहा ये दावा

उंगलियों में अंगूठी पहनने की अहमियत (Meaning of Rings for Each Finger)

इंस्टाग्राम पर digitalgandhi नाम के अकाउंट से शेयर हुए इस वीडियो में अलग-अलग उंगलियों में अंगूठी पहनने का हमारे जीवन पर पड़ने वाले असर को बताया जा रहा है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि, पहली उंगली यानी तर्जनी जूपिटर को रिप्रेसेंट करती है, इसमें अंगूठी पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है. दूसरी यानी मिडिल फिंगर ये शनि का प्रतिनिधित्व करती है, इसमें अंगूठी पहनने से आपका अपने ऊपर ज्यादा फोकस होता है. तीसरा यानी रिंग फिंगर अपोलो को रिप्रेजेंट करती है, लव लाइफ बेहतर होती है. छोटी उंगली, इससे पावर ऑफ कम्यूनिकेशन बेहतर होता है और आखिरी यानी अंगूठे में रिंग पहनने से सभी रिश्ते बेहतर बनते हैं.

किसी उंगली में पहने कौन सी रिंग (Which Finger Should You Wear a Ring)

उंगलियों पर अंगूठी पहनने के महत्व को समझाते इस वीडियो को अब तक करीब 40 हजार लाइक्स मिल चुके हैं और लोग कमेंट कर इसे बड़ी ही काम की जानकारी बता रहे हैं. वहीं कुछ लोग मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'थैंक्स बड़े काम की जानकारी है.' दूसरे ने लिखा, 'जिंदगी बदल सकती है इससे तो.' तीसरे ने लिखा, 'मेरे संग तो अंगूठे पर पहनने से उल्टा हुआ.' एक अन्य ने कमेंट कर लिखा, 'सारे दाल ली थेनोस बन जाउंगा.'