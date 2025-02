वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड ने Ex-बॉयफ्रेंड से लिया ऐसा बदला, जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा लड़का

Valentine Day Viral Funny News: वैलेंटाइन डे निकले एक दिन भी नहीं बीता था कि, सोशल मीडिया पर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जुड़ा चौंका देने वाला मामला सामने आ गया, जिसके बारे में जानकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे. यूं तो वैलेंटाइन डे के दिन प्यार-मोहब्बत की दास्तां सुनने को मिलती है, लेकिन यहां वैलेंटाइन डे पर ब्रेकअप का एक अलग बदला देखने को मिल रहा है. दरअसल, गुड़गांव की एक 24 साल की लड़की ने वैलेंटाइन डे पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा किया, जिसे जानने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का हंस-हंसकर बुरा हाल हो गया. बताया जा रहा है कि, ब्रेकअप के बाद वैलेंटाइन डे पर बदला लेने के लिए एक लड़की ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड के घर पर 100 पिज्जा ऑर्डर कर दिए, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Please kindly explain what's so funny in this harrassment. Would you be laughing like this if a man harrassed his ex girlfriend like this or advice her to call police ? Also, if you're doing this as an ad campaign for some company please don't. It's sick