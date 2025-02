पति-पत्नी का Valentine Agreement हुआ वायरल, लोगों ने जमकर लिए मज़े, कुछ के मन में बैठ गया डर

आज 14 फरवरी को दुनियाभर में प्यार का सबसे बड़ा दिन वैलेंटाइन डे (Valentine Day) सेलिब्रेट किया जा रहा है. इस प्यार के बीते एक हफ्ते में कइयों के दिल जुड़े होंगे तो कईयों के दिल टूटे भी होंगे. वहीं, इन दिनों में कइयों के रिश्ते पक्के होकर शादी भी हुई होगी, तो कुछ के तलाक भी हुए होंगे. इस बीच सोशल मीडिया पर शादीशुदा कपल के एक पोस्ट ने खलबली मचा दी है. इस पोस्ट में इस कपल के बीच का कलेश पूरी दुनिया के सामने आ चुका है. इस कलेशी कपल का वैलेंटाइन एग्रीमेंट पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस एग्रीमेंट में कपल ने एक-दूजे पर घर में 'हाउस रूल्स' के तहत क्या-क्या प्रतिबंध लगाए हैं, इसमें लिखा है.



पति-पत्नी का वैलेंटाइन डे एग्रीमेंट (Valentine Agreement Between Husband and Wife)



एक्स हैंडल पर वायरल इस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि शादीशुदा कपल शुभम और अनाया की शर्तें इस 500 रुपये के नोटरी पेपर पर लिखी हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'पति-पत्नी के बीच वैलेंटाइन एग्रीमेंट'. इस एग्रीमेंट में क्या-क्या लिखा है आइए जानते हैं. इस एग्रीमेंट पर सबसे पहले लिखा है, 'वैलेंटाइन डे के मौके पर शुभम (पार्टी 1) और अनाया (पार्टी 2) दोनों पक्षों के लिए कुछ घरेलू नियमों का उल्लेख करेंगे ताकि बार-बार होने वाली बहस से बचा जा सके और शादी में प्यार को फिर से बढ़ाया जा सके जो कि पार्टी के बिजनेस में ज्यादा बिजी रहने के कारण लंबे समय से खराब है'.



पति ने शेयर किया वैलेंटाइन एग्रीमेंट (Husband asks help on the Matter)



वहीं, इस पोस्ट को शेयर करने वाले यूजर ने एग्रीमेंट की तस्वीर ऑनलाइन शेयर करते हुए लिखा, 'मुझे किसी ने नहीं बताया कि शादी इतनी कठिन है, हमारी शादी के 2 साल बाद, मेरी पत्नी ने मुझसे इस 'मैरिज एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, क्या करें दोस्तों?" इस एग्रीमेंट में सोने से लेकर खाने तक के रूल्स हैं और जो कोई भी इन नियमों को तोड़ेगा वो सजा के तौर पर तीन महीनों तक कपड़े धोएगा, टॉयलेट साफ करेगा, घर का किराना का सारा सामान अरेंज करेगा. अब शादी शुदा कपल के इस वैलेंटाइन एग्रीमेंट पर लोगों का क्या कहना है आइए जानते हैं.

Agreement kalesh between husband and wife ???????? pic.twitter.com/tm7Km6VYkU — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 12, 2025



वैलेंटाइन एग्रीमेंट पर क्या बोले यूजर्स (Social Media On Valentine Agreement)



पति-पत्नी के वैलेंटाइन एग्रीमेंट पर एक यूजर ने लिखा है, यह तो एपिक है, इस तरह का क्यूट कलेश मुझे पसंद है'. दूसरा यूजर लिखता है, यह तो बड़ा ही मजेदार कलेश है'. तीसरा यूजर लिखता है, यह तो बहुत क्यूट और प्रभावित करने वाला है, इससे पता चलता है कि वह अपने रिश्ते पर काम कर रहे हैं'. वहीं, इस एग्रीमेंट में पति के साइन ना देख एक यूजर ने लिखा है, शुभम ने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है, इससे पता चलता है कि उसके लिए पत्नी से ज्यादा ट्रेडिंग जरूरी है'.