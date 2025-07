नीली स्याही से सफेद पैंट पर लिखा सुसाइड नोट, कलेजा चीर देगी खुदकुशी की वजह

UP Man Dies By Suicide Leaves Note On His Pants: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने कथित तौर पर पुलिस प्रताड़ना और ससुरालियों की दबंगई से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. सबसे हैरान कर देने वाली बात यह रही कि उसने अपना आखिरी संदेश सफेद पैंट पर नीली स्याही से लिखा.

रिश्वतखोरी और प्रताड़ना से टूटा दिलीप (farrukhabad suicide story)

मृतक का नाम दिलीप था. सोमवार को उसकी पत्नी ने नगला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि, दिलीप ने शराब के नशे में उसे पीटा. पुलिस ने दिलीप को थाने बुलाया, जहां उसकी पत्नी के परिजन भी पहुंचे. दिलीप का आरोप है कि यहीं से उसकी कहानी दर्दनाक मोड़ पर आ गई.

पुलिसवालों और ससुरालियों पर लगाए गंभीर आरोप (man suicide pant note)

दिलीप ने आरोप लगाया कि दो सिपाहियों ने उस पर दबाव बनाया कि मामला रफा-दफा करने के लिए 50,000 रुपये देने होंगे. जब दिलीप ने इनकार किया, तो उसे पीटा गया. आखिरकार 40,000 रुपये में 'समझौता' हुआ और उसे छोड़ दिया गया, लेकिन दिलीप इस अपमान और अत्याचार को सह नहीं पाया. घर पहुंचते ही उसने सफेद पैंट पर अपनी आखिरी बातें लिखीं...ससुराल पक्ष के लोगों के नाम, पुलिस की रिश्वतखोरी और मानसिक उत्पीड़न के दर्द को नीली स्याही में बयां किया. इसके बाद उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी.

40 हजार दे दो, वरना... (safed pant suicide note)

मंगलवार सुबह जब परिवारवालों ने उसका शव देखा, तो कोहराम मच गया. दिलीप के पिता और चाचा का कहना है कि, पुलिस और ससुरालवालों की मिलीभगत से ये सब हुआ. उन्होंने बताया कि मंगलवार को दिलीप और उसकी पत्नी में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पत्नी को मायके भेज दिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हालांकि, शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले, लेकिन पैंट पर लिखा सुसाइड नोट पूरी कहानी बयान करता है. पुलिस अधीक्षक ने कहा, FIR दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है, जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी.

