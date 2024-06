भाषण दे रहे थे अमेरिकी सांसद, पीछे से 6 साल के बेटे बनाई अजीबोगरीब शक्लें, देखें मजेदार VIDEO

हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (US House of Representatives) में एक हल्के-फुल्के पल ने सुर्खियां बटोर लीं और इंटरनेट पर बहुत से लोगों का दिल जीत लिया. हाल में अमेरिकी सांसद और टेनेसी प्रतिनिधि जॉन रोज़ के एक गंभीर भाषण के दौरान, वहां मौजूद उनके 6 साल के बेटे ने जो किया वह देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दरअसल, जब रोज़ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया आपराधिक आरोपों के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन्हें शायद ही पता था कि उनका बेटा गाइ उनके पीछे अजीबोगरीब चेहरे बना रहा है.

एक्स पर अपलोड किए गए वीडियो में जॉन रोज़ गंभीरता से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस बात से अनजान कि उनका बेटा उनके पीछे बैठा है और कैमरे का मनोरंजन कर रहा है. गाइ कैमरे पर मुस्कुराना शुरू कर देता है और फिर अपनी जीभ बाहर निकालकर अजीबोगरीब टेढ़े मेढ़े चेहरे बनाने लगता है. देखा जा सकता है कि, कैसे गाइ अपनी आंखों को घुमाते हुए मजेदार चेहरे बनाने लगता है. आखिरकार वह अपनी हरकतों से थक जाता है और इसके बजाय एक सॉफ्ट टॉय से खेलने लगता है. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, "अपने बेटे गाइ को अपने छोटे भाई के लिए कैमरे पर मुस्कुराने के लिए कहने का यही नतीजा है."

वीडियो पर एक नज़र डालें

This is what I get for telling my son Guy to smile at the camera for his little brother ????‍♂️ https://t.co/L8sLBDJt35