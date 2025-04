UPSC टॉपर शक्ति दुबे ने अभ्यर्थियों के लिए दिया खास संदेश, बोलीं- आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं कोई परीक्षा...

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में टॉप रैंक प्राप्त करने वाली शक्ति दुबे (Shakti Dubey) ने कहा कि उन्होंने कभी टॉप पर पहुंचने की कल्पना नहीं की थी, खासकर चार असफल प्रयासों के बाद. उन्होंने साथी उम्मीदवारों को भी समर्पित रहने की सलाह दी, लेकिन कभी भी परीक्षा को अपनी जिंदगी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं बनाने की सलाह दी.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय (Allahabad University) से बायोकेमिस्ट्री में डिग्री प्राप्त करने वाली दुबे ने कहा कि वह पिछले साल सेलेक्शन कट-ऑफ से 12 अंकों से चूक गई थी और इस साल उन्हें पहले स्थान पर आने की उम्मीद नहीं थी. जब उनसे पूछा गया कि उनके परिवार ने क्या प्रतिक्रिया दी, तो दुबे ने कहा कि उनके भाई, जो हमेशा उन पर विश्वास करते थे, उन्हें यकीन था कि वह टॉप रैंक हासिल करेंगी. शक्ति ने कहा, "जब मैं कट-ऑफ से चूक गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अगले साल परीक्षा पास कर पाऊंगी क्योंकि भगवान ने मेरे लिए वह स्थान बचा रखा था. आज उनकी बात सच हो गई."

'मुझे लगा कि परिणाम फर्जी हैं'

जब रिजल्ट अनाउंस किए गए, तो दुबे अपना नाम शीर्ष पर देखकर चौंक गईं और उन्हें तभी विश्वास हुआ जब उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक टीचर ने उनसे संपर्क किया. उन्होंने कहा, "मैं बहुत घबरा गई थी. पहले तो मुझे लगा कि पीडीएफ (रैंक लिस्ट) फर्जी है. लेकिन उन्होंने (उनके कोचिंग संस्थान ने) पुष्टि की कि यह सही है और उन्होंने मेरा रोल नंबर भी वेरिफाई किया. तब जाकर मैंने आखिरकार स्वीकार किया कि ऐसा हुआ है."

