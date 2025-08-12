स्कूल टाइम में 'सांची कहो' गाने पर डांस करते हुए रील बना रही थीं टीचर, खुला राज तो मचा बवाल

School teacher dance: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जसपुरा की एक शिक्षिका का स्कूल परिसर में डांस करते हुए वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं. यह वीडियो 'सांची कहो' गाने पर फिल्माया गया था और कथित तौर पर स्कूल समय के दौरान रिकॉर्ड हुआ. सोशल मीडिया पर फैलते ही यूज़र्स ने इसे स्कूल वातावरण के लिए अनुचित बताया. कुछ का आरोप है कि स्कूल प्रशासन पहले भी शिक्षिका को ऐसी गतिविधियां बंद करने के लिए कह चुका था.

शिक्षिका का पक्ष (viral dance reel)

विवाद बढ़ने के बाद शिक्षिका ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, वीडियो केवल उनके परिवार के लिए बनाया गया था और इसे उन्होंने अपने निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया था. उनका कहना है कि उन्होंने खुद इसे वायरल नहीं किया और न ही उनकी कोई गलत मंशा थी. उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह अपनी शिक्षण जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाती हैं और छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ने दिया.

अधिकारियों की कार्रवाई (school campus viral reel)

बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अव्यक्तराम तिवारी ने पुष्टि की है कि शिकायत मिलने के बाद मामला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) अभा अग्रवाल को सौंपा गया है. BSA तिवारी ने कहा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जसपुरा की शिक्षिका द्वारा रील बनाने और प्रसारित करने की शिकायत मिली है. इस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और शिक्षिका को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इस मामले की पड़ताल कर रही हैं और तय करेंगी कि शिक्षिका के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी या नहीं.

सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया (Banda school inquiry)

इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. कुछ लोगों ने शिक्षिका की हरकत को अनुशासनहीन बताया, तो वहीं कुछ ने इसे निजी जीवन का हिस्सा मानते हुए इतना बड़ा मुद्दा बनाने की आलोचना की.

