इंजीनियर का अनोखा कारनामा! आवारा कुत्तों पर नज़र रखने के लिए क्यूआर कोड के साथ टैग विकसित किया

मुंबई के एक इंजीनियर एक अनोखी खोज की है. इस खोज की चर्चा हर जगह हो रही है. दरअसल, इस इंजीनियर ने (To Keep Track Of Dogs, Mumbai Engineer Develops Tags With QR Code) अवारा कुत्तों पर नज़र रखने के लिए QR कोड विकसित किया है. इस इंजीनियर का नाम अक्षय रिडलान ( Akshay Ridlan) है. ये मुंबई का रहने वाला है. इस कोड के साथ अवारा कुत्ते सुरक्षित रहेंगे. इनकी गतिविधियों पर नज़र आसानी से रखी जा सकती है. इस तकनीक की मदद से सरकार को आसानी से डाटा मिल सकता है.