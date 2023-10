वीडियो देख हैरान हैं लोग (People are shocked after watching this video)

Terrifying Nature अकाउंट से एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो (Video Of Strange Animal) में एक अजीब सा जीव नजर आ रहा है. इंसान और जानवर से मिलते-जुलते इस जीव के चेहरे पर एक बड़ी आंख है और वह जीभ निकालकर हांफता दिखाई पड़ रहा है, उसकी बॉडी काफी हद तक जानवर की तरह है. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'What the hell is this (आखिर यह है क्या).' सच में इस जीव का देखकर सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि, यह किस तरह का जीव है.

लोग पूछ रहे एक ही सवाल (video viral on social media)

इस वीडियो को अब तक 50 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो (Bizarre Wild life) पर कमेंट्स करने वाले अधिकतर लोगों ने इसे देखकर आश्चर्य जताते हुए पूछा है कि, आखिर यह कौन सा जीव है भाई. एक यूजर ने कहा, यह पिग का विकृत बच्चा (Nature Surprises) नजर आ रहा है. एक अन्य यूजर ने भी इसे पिग की तरह नजर आने वाला बताया. कुछ कमेंट्स में इसे कुत्ते और पिग से मिलता-जुलता बताया गया है.