200 फुट ऊपर जाकर खराब हो गया झूला, ऐसे जान जोखिम में डाल नीचे उतरे लोग - देखें Shocking Video

200 फुट ऊपर जाकर खराब हो गया झूला, लोगों ने ऐसे बचाई अपनी जान - देखें Video

रविवार दोपहर ब्रिटेन के सबसे ऊंचे रोलर कोस्टर (UK's Tallest Roller Coaster) खराब होने के बाद राइडर्स को 200 फीट से अधिक नीचे चलने (Riders Were Forced To Walk Down Over 200 Feet) के लिए मजबूर होना पड़ा. ब्लैकपूल प्लेजर बीच (Blackpool Pleasure Beach) पर द बिग वन (The Big One) के बीच में रुक जाने के बाद रोमांचकारी चाहने वालों को डर के मारे ठोस मैदान में उतरना पड़ा. द बिग वन एक स्टील रोलर कोस्टर है जो ब्रिटेन के लंकाशायर में ब्लैकपूल प्लेज़र बीच पर स्थित है. जब इसे 1994 में खोला गया था, तो द बिग वन दुनिया में सबसे लंबा और सबसे लंबा रोलर कोस्टर था. यह वर्तमान में यूके में सबसे लंबा रोलर कोस्टर है और 213 फीट लंबा है.