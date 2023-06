यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगी थी भूख, ऋषि सुनक ने खिलाई मां के हाथ की बनी बर्फी, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (UK Prime Minister Rishi Sunak ) ने खुलासा किया है कि हाल में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की उनके आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘डाउनिंग स्ट्रीट' आए थे तो उन्होंने जेलेंस्की (Ukraine President Eating 'Barfi') को अपनी मां की बनाई हुई बर्फी खिलाई थी. सुनक ने सप्ताहांत में अपने आधिकारिक ‘इंस्टाग्राम' अकाउंट (The heartwarming video was shared by Rishi Sunak on Instagram) पर एक साक्षात्कार की वीडियो साझा पोस्ट की, जिसमें वह जेलेंस्की के साथ बर्फी का लुत्फ लेते हुए दिख रहे हैं.