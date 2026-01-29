विज्ञापन
दिन में वकील, शाम को पोल डांस! 52 साल की वकील की दिलचस्प जिंदगी

कभी काला कोट, कभी बोल्ड अंदाज...जिंदगी जब बोझ सी लगने लगे तो कुछ लोग किताबें उठाते हैं, मगर एक ब्रिटिश महिला ने पोल थाम लिया. यह कहानी हिम्मत, सेहत और खुद से फिर मिलने की है.

Read Time: 2 mins
दिन में वकील, शाम को पोल डांस! 52 साल की वकील की दिलचस्प जिंदगी
उम्र नहीं रोक पाई, काम से ऊबी 52 साल की महिला...कोर्ट से पोल तक पहुंची कहानी

52 year old pole dancer lawyer: इंग्लैंड के वॉरविकशायर (Warwickshire) की रहने वाली लीशा बॉन्ड (Leisha Bond) 52 साल की हैं और पेशे से बैरिस्टर. दिन में वह कोर्ट में दलीलें रखती हैं और शाम होते ही पोल डांस की ट्रेनिंग में जुट जाती हैं. यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि कई जानी मानी मीडिया रिपोर्ट में सामने आई सच्ची दास्तान है. लीशा बताती हैं कि पचास की उम्र के आसपास उन्हें लगने लगा था कि जिंदगी में कुछ कमी है, एक अजीब सा खालीपन.

जब शौक बना सेहत का सहारा (Pole Dancing as Fitness and Freedom)

लीशा एक बच्चे की मां हैं और उन्हें टाइप 1 डायबिटीज भी है. जनवरी 2025 में उन्होंने पोल डांसिंग क्लास जॉइन की. शुरुआत में हफ्ते में एक क्लास, फिर दो और अब वह हफ्ते में पांच क्लास करती हैं. उनका कहना है कि पहले शरीर सख्त रहता था, मगर अब ताकत और लचक दोनों आ गई है. पोल डांसिंग उनके लिए एक्सरसाइज भी है और खुद को आजाद महसूस करने का जरिया भी.

ट्रोलिंग भी आई, मगर हौसला नहीं टूटा (pole dancer lawyer)

लीशा मानती हैं कि कई लोग उन्हें जज करते हैं. कुछ अपने भी इस फैसले से खुश नहीं थे. सोशल मीडिया पर ताने भी मिले. मगर उनका साफ कहना है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता. वह खुश हैं और सेहतमंद हैं. यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह बताती है कि उम्र, पेशा या समाज की सोच, कुछ भी आपको खुद के लिए जीने से नहीं रोक सकता. लीशा बॉन्ड की कहानी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक पैगाम है. खुद का खयाल रखना, अपने दिल की सुनना और नई शुरुआत करना कभी देर नहीं होती.

