न पिंजरा, न गाड़ी…मगरमच्छ को गोद में उठाकर फर्राटे से स्कूटर पर ले जाते दिखे 2 शख्स

Two Boys Biking With Crocodile: गुजरात में कई दिनों से भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. इस बीच नदी-नाले उफान पर हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों गुजरात से जुड़े तमाम चौंकाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर हैरानी होना लीजिमी है. एक ओर जहां वडोदरा में मगरमच्छों के इंसानी बस्तियों में घुसने की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर तेजी से बढ़ते मगरमच्छों के कारण लोगों में दहशत का माहौल है. ऐसे में वडोदरा का ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें दो शख्स एक मगरमच्छ को गोद में उठाकर स्कूटर पर ले जाते नजर आ रहे हैं. यकीनन ये नजारा हैरान कर देने वाला है.

स्कूटी पर मगरमच्छ लेकर निकले 2 युवक (Two youths take a crocodile on bike)

बताया जा रहा है कि, वडोदरा में वन विभाग के अधिकारियों ने अब तक 40 से ज्यादा मगरमच्छों को बचाया है. इस बीच एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें दो लोग स्कूटी पर मगरमच्छ को ले जाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में दिख रहे दोनों शख्स सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है. हैरानी की बात है कि, इस बीच दोनों में से, वाहन चालक और मगरमच्छ को पकड़ने वाले, किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है.

यहां देखें वीडियो

Two young men took a crocodile found in Vishwamitra river in Vadodara to the forest department office on a scooter🫡

