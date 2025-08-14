तुर्किश आइसक्रीम वाले से मजाक पड़ा महंगा, डंडे से उतरा गुस्सा, देखें कैसे भीड़ में दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

Turkish Ice Cream Seller Fight: इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक तुर्किश आइसक्रीम वेंडर ने अपने पेशेवर अंदाज़ से हटकर कुछ ऐसा कर डाला जो देखकर लोग हैरान भी हैं और हंसी भी नहीं रोक पा रहे. यह मामला एक मेले का बताया जा रहा है, जहां फेमस तुर्किश स्टाइल में आइसक्रीम बेचने वाला शख्स मस्ती के मूड में था. हाथ में डंडा, चेहरे पर मुस्कान और ग्राहकों के साथ चल रही मज़ेदार चालाकी. मगर तभी सब कुछ बदल गया.

तुर्किश आइसक्रीम वाले ने बंदे को पीटा (turkish ice cream seller viral video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक आइसक्रीम की दुकान पर पहुंचता है. तुर्किश आइसक्रीम वाला हमेशा की तरह उसे खेल-खेल में आइसक्रीम देने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक युवक ने अपनी जेब से एक पेलेट गन निकाली और दुकानदार की ओर रंगों से भरी गोली चला दी. पहले तो दुकानदार को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही रंग उड़े और गोली की चोट महसूस हुई. उसका दिमाग सटक गया.

Ice cream seller loses it after getting shot with a pellet gun pic.twitter.com/4fxiVTZYev — internet is real (@InternetReels) August 13, 2025

आइसक्रीम वाले ने पेलेट गन चलाने पर पीटा (pellet gun incident turkey)

गुस्से से लाल हुआ आइसक्रीम वाला तुरंत अपने हाथ में मौजूद डंडा लेकर दुकान से बाहर निकलता है और युवक का पीछा करने लगता है. युवक भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वेंडर उस पर 3-4 डंडे बरसा देता है. ये पूरी घटना लगभग 15 सेकंड की वीडियो में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

तुर्किश आइसक्रीम वाले का वायरल वीडियो (ice cream vendor fight)

इस वीडियो को सबसे पहले @InternetReels नाम के X (पहले ट्विटर) हैंडल ने शेयर किया था. वीडियो को अब तक 36 लाख से ज्यादा व्यूज और 9500 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग दुकानदार का पक्ष ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, यह गुस्सा नहीं, बिल्कुल जायज रिएक्शन था. वहीं दूसरे ने कहा, अब तक की सबसे काबिल-ए-तारीफ पिटाई. लोगों का कहना है कि कुछ मज़ाक ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं और यह घटना उसी का उदाहरण है. तुर्किश आइसक्रीम वेंडर का रिएक्शन एकदम फिल्मी था, मगर हालात भी कुछ कम नहीं थे.

