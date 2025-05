सेल्फी का शौक पड़ा महंगा, मगरमच्छ का 'स्टैचू' देख फोटो लेने पहुंचा शख्स, छूते ही पुतले में आ गई जान, जबड़ों में दबाकर खींच ले गया

Man misunderstands crocodile as statue: फिलीपींस (Philippines) के ज़ाम्बोआंगा सिबुगाय प्रांत (southern Zamboanga Sibugay province) में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 29 वर्षीय युवक सेल्फी लेने के चक्कर में मगरमच्छ (crocodile) के बाड़े में जा घुसा और उस पर खतरनाक हमला हो गया. यह घटना सोमवार, 28 अप्रैल को कबुग आइलैंड मैंग्रोव एंड वेटलैंड्स पार्क (Kabug Island Mangrove and Wetlands Park) में हुई. युवक मोबाइल फोन लेकर बाड़े की चेन-लिंक फेंसिंग के ऊपर से चढ़ गया, यह सोचकर कि मगरमच्छ असली नहीं बल्कि प्लास्टिक का बना है, लेकिन जैसे ही वह थोड़ी दूरी तक आगे बढ़ा, enclosure में मौजूद मगरमच्छ 'लालाई' ने उस पर अचानक हमला कर दिया.

मगरमच्छ का 'स्टैचू' को देख सेल्फी लेने पहुंच गया शख्स (man attacked by crocodile)

गवाहों के अनुसार, मगरमच्छ ने युवक के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे पानी में घसीटते हुए 'डेथ रोल' (death roll) करना शुरू कर दिया. यह मगरमच्छों की शिकार को मारने की खतरनाक तकनीक होती है. युवक दर्द से चीख रहा था, लेकिन मगरमच्छ उसकी बांह को मरोड़ते हुए घुमाता रहा, जिससे उसकी चोट और गंभीर हो गई.

Siay म्यूनिसिपल पुलिस के स्टाफ सार्जेंट जोएल सजोलगा (Police Staff Sergeant Joel Sajolga) ने बताया कि, युवक को लगा कि वह मगरमच्छ नकली है, इसलिए वह enclosure में कूद गया. उन्होंने आगे कहा कि, 'यह बहुत खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना हरकत थी. वह न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल बैठा.'

