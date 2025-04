BMW-Mercedes कार से भी महंगी इन छिपकलियों को लाल बैग में लेकर घूम रहे थे 3 लोग, पुलिस को लगी भनक, तो...

Rare Lizards Seized In Assam: असम के डिब्रूगढ़ (Dibrugarh) जिले में पुलिस ने शुक्रवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए टोकै गेक्को (Tokay Gecko) छिपकलियों (lizards) की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 11 दुर्लभ टोकै गेक्को बरामद किए हैं और तीन तस्करों (smugglers) को गिरफ्तार किया है.

60-60 लाख रुपये में बेचने की कोशिश (Tokay gecko lizards)

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान देबाशीष डोहुटिया (Debashis Dohutia) (34), मानश डोहुटिया (Manash Dohutia) (28) और दीपंकर घरफलिया (Dipankar Gharphalia) (40) के रूप में हुई है. ये सभी अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) से इन छिपकलियों को लाकर डिब्रूगढ़ में बेचने की फिराक में थे. पुलिस के अनुसार, एक-एक छिपकली की कीमत 60 लाख रुपये तक लगाई गई थी, जिसे तस्कर ब्लैक मार्केट में बेचना चाह रहे थे.

यहां देखें पोस्ट

₹60 lakhs + for a lizard? Not on our watch.



Acting on intel from @WJCommission South Asia, @STFAssam & @dibrugarhpolice rescued 11 Tokay Geckos from traffickers, 3 persons have been arrested & vehicles seized.



The Geckos will be released back into the wild. pic.twitter.com/6L6bcWLLGK