20 सेकंड रहना भी मुश्किल.. टाइटैनिक डूबने के समय कितना ठंडा था अटलांटिक महासागर का पानी? म्यूजियम में लोगों ने किया अनुभव

हॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक टाइटैनिक (Titanic) में रोज़ और जैक की कहानी ने आपके दिलों को भी छुआ होगा. बर्फीले पानी के बीच डूबे इस जहाज ने सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था. टेनेसी के टाइटैनिक म्यूजियम (Titanic Museum in Tennessee) में यहां आने वाले विजिटर्स के लिए एक नई और रोमांचक एक्टिविटी की शुरुआत की है. यहां -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे पानी में हाथ डालने वाले विजिटर्स का एक वीडियो वायरल हो गया है. ये पानी उतना ही ठंडा है जितना टाइटैनिक के डूबने के समय अटलांटिक महासागर में था.

इंटरैक्टिव अनुभव ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचा है, जिसमें कई लोगों ने हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. संग्रहालय, जिसमें 400 से अधिक प्रामाणिक टाइटैनिक कलाकृतियां हैं, जहाज के इतिहास की एक गहरी झलक दिखाती है. बर्फीले पानी के अलावा यहां आने वाले विजिटर्स जहाज की भव्य सीढ़ियों, फर्स्ट क्लास केबिनों की प्रतिकृतियां देख सकते हैं और यहां तक कि एक नकली आइसबर्ग टक्कर का अनुभव भी कर सकते हैं.

बर्फीले पानी में विजिटर्स के हाथ डालने और उनके रिएक्शन को दिखाते इस वीडियो को सोशल मीडिया पर 2 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है.

यहां वीडियो देखें:

At the Titanic Museum you can find this basin filled with water, set to the exact temperature that the people in the surrounding waters would have had to swim in after the ship sank.



The ocean temperature was about 30°F.pic.twitter.com/38e9jjXjEh