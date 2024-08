समुद्र की ताकतवर लहरों के सामने पल भर भी नहीं टिक सका 3 करोड़ काआलीशान घर

3 Crore House Collapse Video: अपने सपनों के घर को हकीकत बनाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता. कड़ी मेहनत से खून-पसीना बहाकर कमाये एक-एक पैसे को पानी की तरह बहा देता है. कुछ लोग लोन लेकर, तो कुछ अपनी सेविंग से अपने घर को खूब सूरत बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते. वहीं कई बार लोग अच्छी जगह के साथ-साथ व्यू का भी खास ख्याल रखते हैं, ताकि बालकनी या खिड़की खोलते वक्त उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठे, लेकिन जरा सोचिए अगर व्यू के चक्कर में आपका करोड़ों का आलीशान घर एक झटके में तहस-नहस हो जाए, तो यकीनन दिल टूटना लाजिमी है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल दहला रहा है, जिसे देखकर यकीनन आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे.

सपनों का घर, समंदर की लहरों का शिकार हो गया

वायरल हो रहा यह सांसें अटका देने वाला वीडियो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना का बताया जा रहा है, जहां समुद्र किनारे बना एक आलीशान घर तेज लहरों की भेंट चढ़ गया. वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह देखते ही देखते किसी के सपनों का घर, समंदर की लहरों का शिकार हो गया. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 16 अगस्त को आए इस अर्नेस्टो तूफान ने एक ही झटके में एक घर को पलभर में ध्वस्त कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये बताई रही है. दिल दहला देने वाले इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, किस तरह तूफानी लहरें घर को अपनी चपेट में लेकर डूबा देती हैं.

यहां देखें वीडियो

JUST IN: Beachfront home falls into the Atlantic Ocean on North Carolina's Outer Banks.



The incident was thanks to Hurricane Ernesto which is off the coast in the Atlantic.



The unfortunate owners purchased the 4 bed, 2 bath home in 2018 for $339,000.



The home was built in… pic.twitter.com/MvkQuXz5SG