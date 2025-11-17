क्या बाघ के जबड़े से जिंदा बच सकता है हिरण? नेट जियो का वीडियो देख लोग बोले- ये तो अर्जुन कपूर, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ से बेहतर एक्टर

वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री देखना लोगों को बहुत पसंद होता है. इसके लिए खासकर नैट जियो चैनल लोग देखते हैं. वाइल्ड लाइफ के लिए लोग एक ही चैनल देखना पसंद करते हैं. उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. लोग उनके फोटोग्राफर्स की तारीफ करते हैं कि वो कैसे जानवरों के पास जाकर इन्हें शूट करते हैं. इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें शूट करते हुए दिखाया जा रहा है. बिहाइंड द सीन देखकर लोग चौंक गए है और उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा है. वो सोच रहे हैं जिसे वो आजतक रियल समझते थे वो क्या फेक था. इस वीडियो पर ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं. हालांकि इस वीडियो को मजाक के तौर पर पेश किया जा रहा है. कुछ तो इसे एआई से भी बनाया हुआ बता रहे हैं.

This is how they film Nat Geo wildlife documentaries… kudos to the director n his team pic.twitter.com/2rfiWhMAj0 — V (@vigiciann) November 13, 2025

वायरल हुआ वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग जंगल में शूट करते हुए नजर आ रहे हैं. जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलते हैं तो एक टाइगर हिरण के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागता है और जैसे ही कट बोलते हैं तो वो उसे मुंह से छोड़ देता है. इस वीडियो को देखकर हर किसी का मुंह खुला का खुला ही रह गया है. जिसे वो आज तक सच मानते आए थे वो सच ही नहीं है. इस वीडियो को मिलियन में लोग देख चुके हैं.

लोगों ने किए कमेंट

इस बिहाइंड द सीन्स का वीडियो देखने के बाद लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- OMG!! अब तो मुझे यह भी नहीं पता कि क्या असली है और क्या नकली. दूसरे ने लिखा-क्या यह असली वीडियो है? मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूं. क्या ये टाइगर और हिरण के सूट/कॉस्ट्यूम में इंसान हैं? एक ने लिखा- ये तो अर्जुन कपूर, वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ से बेहतर एक्टर हैं. कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनका अब भरोसा ही उठ गया है. जो वो सही समझते थे वो तो सब फेक है.