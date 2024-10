शिकार को निगलते ही टाइगर के दांतों में फंस गई हड्डी, डेंटिस्ट हथौड़ा मार मारकर निकाल रहे थे बाहर, तभी खुल गई टाइगर की आंखें

Bone Stuck in Tiger Teeth Dentist Uses Hammer to Remove It : सोशल मीडिया पर इन दिनों जंगल के एक खूंखार शिकारी का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसे लोग बार-बार लूप में देख रहे हैं. चौंका देने वाले इस वीडियो में एक टाइगर इलाज करवाता नजर आ रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, टाइगर के दांतों में हड्डी का एक बड़ा सा टुकड़ा फंस गया है, जिसे निकालने में पशु चिकित्सकों के पसीने छूट रहे हैं. X (पूर्व ट्विटर) पर टाइगर के दांत में फंसी हड्डी को निकालने का यह वीडियो @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. महज 16 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 5.2 मिलियन लोग देख चुके हैं.

हथौड़े से चला टाइगर का इलाज (Bone Got Stuck In Tigers Tooth)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बाघ के रेस्क्यू का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बड़ा दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है. वीडियो में बाघ के दांत में एक बड़ी हड्डी फंसी हुई दिखाई दे रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघ को बेहोश किया गया है, ताकि डॉक्टर सुरक्षित तरीके से उसकी मदद कर सकें. इस दौरान डॉक्टरों ने हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए हड्डी को निकालने की कोशिश की. यह प्रक्रिया जितनी चुनौतीपूर्ण थी, उतनी ही जोखिम भरी भी, लेकिन जानवरों की देखभाल करने वाली टीम ने पूरी सावधानी से काम किया, जिससे बाघ की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

यहां देखें वीडियो

पशु चिकित्सकों के छूटे पसीने (Tiger Teeth Bone Removing Video)

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी दिलचस्प रहे हैं. कई लोग इस रेस्क्यू को लेकर अपने विचार साझा कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग जानवरों के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त कर रहे हैं. वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि जानवरों की मदद करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक मानवीय कर्तव्य भी है. वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, ऐसा ही सेम काम डेंटिस्ट इंसानों के साथ भी करते हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, टाइगर भी अपने दोस्त से बोल रहा होगा कि... यार, मैंने सबसे अजीब सपना देखा, शैतानों ने घर बनाने वाले औजार से मेरे मुंह से वह बड़ी हड्डी निकाली है. तीसरे यूजर ने लिखा, चौंकाने वाला यह कार्य केवल अत्यधिक कुशल टीम ही कर सकती है.

