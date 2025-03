जंगल का दंगल: जब गुस्साई बाघिन ने बाघ पर किया हमला, गूंज उठी दहाड़

Tiger vs Tigress Fight Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विशाल बाघ और ताकतवर बाघिन के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस रोमांचक भिड़ंत का नजारा ऐसा है कि जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. जंगल के रास्ते में आराम फरमा रहे बाघ पर अचानक बाघिन हमला कर देती है, जिससे पूरा जंगल उनकी गूंजती दहाड़ों से कांप उठता है.

बाघ और बाघिन के बीच खौफनाक भिड़ंत (Tiger Aur Tigress Ki Ladai Ka Video)

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बाघ जंगल के बीचों-बीच रास्ते में बैठा हुआ है, तभी सामने से एक ताकतवर बाघिन आती है और बाघ पर अचानक हमला बोल देती है. बाघ भी खुद को बचाने के लिए पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपने नुकीले पंजों से बाघिन पर वार करने की कोशिश करता है. दोनों के बीच कुछ सेकंड तक जबरदस्त झड़प होती है, जिसमें उनकी दहाड़ों से जंगल गूंज उठता है.

यहां देखें वीडियो

Tiger vs Tigress fight😱



Just look at the insane size difference between a Tiger and a Tigress.😳 pic.twitter.com/91khSNW1pk