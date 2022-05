आइने के सामने म्यूजिक बजाकर अंग्रेजी गाना गाता है यह तोता, नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी

यहां देखिए वीडियो

तोते ने गाया अंग्रेजी गाना

वायरल वीडियो में एक महिला तोते को हाथ में लिए आइने के सामने खड़ी नजर आ रही है. महिला गाने के कुछ बोल गुनगुनाती है और फिर तोता उसे दोहराने लगता है. महिला गाती है, "If you're happy and you know it, clap your hands". इसके बाद तोता भी अपनी मीठी सी आवाज में इसी लाइन को दोहराता है. इतना ही नहीं वह बीच-बीच में आइने पर अपनी चोंच से म्यूजिक भी बजाता है. महिला और तोते की जुगलबंदी काफी खूबसूरत और म्यूजिकल सुनाई पड़ती है. सोशल मीडिया पर भी लोग इसे सुन मंत्रमुग्ध हो रहे हैं.

पहले भी सामने आए हैं ऐसे वीडियो

बता दें कि इस वीडियो को 29 हजार बार देखा जा चुका है. वहीं हाल ही में तोते का एक और वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें एक तोता गिटार की धुन पर अपनी सुरीली आवाज में क्लासिकल गीत गाता नजर आ रहा था. सामने बैठा शख्स गिटार बजाता दिखता है और तोता अपनी मीठी तान छेड़ते हुए दिल को छू लेता है. ऐसे वीडियोज नेटिजन्स के दिलों को भी खुश कर देते हैं और आनंद से भर देते हैं.

