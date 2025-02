ग्रोसरी की तरह अब 10 मिनट में घर पहुंचेगा करियर एडवाइस देने वाला एक्सपर्ट, इस कंपनी ने खोला नया स्टार्टअप

एक शानदार करियर और लाइफस्टाइल के लिए किसी की भी लाइफ में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है. ज्यादातर लोग इसलिए सही रास्ते पर नहीं चल पाते या करियर में सही दिशा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई समझाने और समझने वाला नहीं होता है. आज के समय में हर कोई कामयाबी की रेस में सबसे आगे दौड़ना चाहता है. इसी कंपटीशन को देखते हुए एक कंपनी ने आज के तकनीकी युग में एक अलग ही लेवल का स्टार्टअप शुरू किया है. यह कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं, बल्कि ह्यूमन (व्यक्ति) सप्लाई करेगी, जो आपको करियर में अच्छे-बुरे के लिए गाइड कर आपको मेंटल सपोर्ट भी देगा. इतना ही नहीं बिजनेस के मामले में भी यह ह्यूमन हेल्प आपको तरक्की के नए-नए रास्ते दिखाएगी. अब लोगों के इस स्टार्टअप पर तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं.



10 मिनट में एडवाइजर डिलीवर (Humans Deliver For Career Advice)

लोगों को गाइड और सपोर्ट करने के लिए ह्यूमन सप्लाई करने का स्टार्टअप करने वाली इस कंपनी का नाम टॉपमेट (Topmate) है, जो आपको तरह-तरह की इंडस्ट्री के प्रोफेशनल, एक्सपर्ट्स और बड़ी-बड़ी कंपनियों के लीडर से जोड़ेगी. यह प्लेटफॉर्म लोगों को उनके करियर बनाने में भी मदद करेगा. इसमें करियर गाइडेंस, मुश्किल सवालों के हल और भी कई चीजें शामिल हैं, जो एक अच्छा करियर बनाने में मदद करेंगी. Topmate.io के मार्केटिंग लीड निमिशा चंदा ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है. निमिशा ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'ब्लिकिंट, जेप्टो और इंस्टामार्ट अब बहुत हो गया, क्योंकि 10 मिनट में हम ग्रॉसरी नहीं बल्कि ह्यूमन डिलीवर कर रहे हैं, एक ऐसा इंसान, जो आपके हर सवाल का जवाब देगा, जो आपको ड्रीम जॉब दिलवाने में मदद करेगा, आइए जुड़िए अपने अल्टीमेट पार्टनर से'.



It's OVER for Blinkit, Zepto, and Instamart.



Because we're not just delivering groceries in 10 minutes—we're delivering humans.



Humans who can:

- Answer every question you throw at them

- Help you land your dream job

- Be your ultimate growth partners



