इसी वजह से हार गए प्रधान जी... पंचायत के फुलेरा गांव का बारिश से हुआ बुरा हाल, वायरल Video देख लोगों ने किए ऐसे कमेंट

देश की सबसे पॉपुलर देसी सीरीज पंचायत (Panchayat) बीते पांच साल से लोगों का मनोरंजन कर रही है. इस सीरीज का एक-एक किरदार खुद में खास है और दर्शकों को एंटरटेन भी करता है. पंचायत बनाई तो वैसे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के फुलेरा गांव पर है, लेकिन इसकी असल शूटिंग मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के महोदिया गांव में हुई है. अब असली फुलेरा गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों को ध्यान जा रहा है. फुलेरा गांव का यह नजारा हाल ही का है जब यहां बारिश की वजह से कीचड़ ही कीचड़ हो गया है. फुलेरा गांव अब सोशल मीडिया पर अपनी इस दुर्दशा के चलते खूब चर्चित हो रहा है.

देखें Video:



This is the condition of Madhya Pradesh's most famous village, which became nationally popular because of Panchayat, now imagine the condition of an average village in MP #YeThikKarkeDikhao pic.twitter.com/rkW0KBlyOu