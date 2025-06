किसी इंसान की तरह खड़ा हो गया 20 फीट लंबा सांप, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा

King Cobra Standing Up Will Send Shivers Down Your Spine: सांपों को दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में गिना जाता है और जब बात किंग कोबरा की हो तो डर का स्तर और भी बढ़ जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों किंग कोबरा का एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यह विशाल सांप अपने शरीर को ऊपर उठाकर फन फैलाता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है और इसे लाखों बार देखा जा चुका है. बता दें कि, यह वीडियो पुराना है, लेकिन एक बार फिर जमकर वायरल हो रहा है.

फन फैलाकर खड़ा हुआ किंग कोबरा (snake standing tall video)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस चौंका देने वाले वीडियो को @gunsnrosesgirl3 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. महज 10 सेंकड के इस वीडियो को अब तक 18 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विशालकाय किंग कोबरा जमीन पर फैला हुआ है और उसने अपने शरीर का एक बड़ा हिस्सा जमीन से ऊपर उठाकर फन फैला लिया है. उसकी ऊंचाई और आक्रामक मुद्रा ने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया.

यहां देखें वीडियो

A very proud king Cobra



pic.twitter.com/HqEvUXhJZ5 — Science girl (@gunsnrosesgirl3) June 23, 2025

किंग कोबरा की दहशत ने इंटरनेट पर मचाया तहलका (king cobra height)

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, अगर आपके सामने हजार दुश्मन खड़े हों तब भी डर नहीं लगता, लेकिन अगर एक किंग कोबरा सामने आ जाए तो हजार दुश्मनों के बीच भी डर का एहसास हो जाता है. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, ये सांप जितना खतरनाक है, उतना ही शांत भी. जंगल में मिल जाए तो हमला करने से पहले चेतावनी जरूर देता है. किंग कोबरा दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांपों में से एक है. ये 18 फीट तक लंबे हो सकते हैं और जब खतरा महसूस करते हैं तो अपने शरीर का एक तिहाई हिस्सा ऊपर उठाकर दुश्मन को चेतावनी देते हैं. हालांकि, ये सांप स्वभाव से शांत होते हैं और बिना उकसावे के हमला नहीं करते.

